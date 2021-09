Podle Antoše by měl Král odstoupit. Ať si každý sáhne do svědomí, míní Martinec

„Určitě mě to překvapilo. Historii pana Krále jsem nikdy tolik nesledoval, ale něco takového jsem opravdu nečekal,“ řekl Antoš, který už v minulosti patřil k velkým kritikům dění na svazu.

„Na druhou stranu musím uznat, že dokázal zabezpečit chod svazu a získat pro něj dost financí, čehož nebyl nikdo další schopen. V tomto ohledu odvedl dobrou práci,“ uvedl expert České televize.

S tímto názorem se ztotožnil i trojnásobný mistr světa Vladimír Martinec. K samotnému obvinění se ale vyjadřovat nechtěl: „Nevím, jak to okomentovat.“

V podobném duchu se k aktuálnímu dění vyjádřil i kanonýr Milan Nový.

„Takových zpráv koluje spoustu. Nevím, jestli vycházejí proto, že chce někdo někomu třeba ublížit ... Pana Krále znám dlouhou dobu. Když jsme s ostatními legendami českého hokeje něco potřebovali, vždycky nám vyšel vstříc.“



Nabízí se otázka, co bude následovat. Zůstane Král ve funkci, nebo z ní odstoupí?



„Každý by si měl sáhnout do vlastního svědomí a mít svůj rozum. Názor mám, ale nebudu se do toho motat. Ať si to vyřídí ti, kterých se to týká. I jinde jsou takoví, kteří jsou podezřelí, a nic se neděje,“ prohlásil Martinec.

„Jestli jde o pravdivé informace, asi by měl odstoupit. Pokud v minulosti dělal věci, které nejsou v jednadvacátém století přípustné, měl by si z toho sám vyvodit nějaký závěr a postavit se k tomu,“ zdůraznil Antoš.



Zároveň uvedl, že Král by měl post prezidenta svazu opustit nejen na základě zveřejněných informací o své minulosti, ale také kvůli mizerným výsledkům českého hokeje v porovnání se zbytkem světa.



„Po sportovní stránce je to opravdu tragédie. Jen poslední rok nám ukázal, že všechny reprezentační výběry jsou až sedmé na světě, což je oproti době, kdy pan Král ještě nebyl ve funkci, obrovský ústup,“ dodal.