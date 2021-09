Co si myslíte o Králově kauze?

Že je nepříjemná, a to nejen pro něj. Už je to sice dlouhá doba, ale pokud je všechno pravda, tak to vrhá stín i na celý český hokej.

Lidé mají jistotu rádi a chtějí vědět, že můžou s něčím počítat. Potom je pro ně druhořadé, jestli nějaký člověk v StB byl, nebo nebyl. Dominik Hašek