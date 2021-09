Průměr. Ještě měsíc pořádně trénovat a budu zase dobrý, říká Jágr

V posledních dvou zápasech proti Litvínovu a Karlovým Varům dal tři góly a posbíral tři asistence.

„Já ani neměl v plánu hrát takhle brzo. Ale zranili se nám čtyři útočníci, takže mi vlastně ani nic jiného nezbývalo,“ prohlásil na setkání s novináři na zimním stadionu v Říčanech, kam přijel v rámci propagace prosincového Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně. „Jo, všechno děláme pro vás novináře, kluci,“ smál se.

Přitom když s Jágrem o jeho současném rozpoložení mluvíte, úplně ze své formy nadšený není.

Jak to?

Musel jsem hrát, i když po zranění ze zápasu na Slavii nejsem ještě stoprocentně připravený. Ale věřím, že za měsíc, když se tréninku budu hodně věnovat, tak budu dobrý.

Teď se cítíte jak?

Průměrně. Těch pár týdnů mi to vezme, než se do formy dostanu.

Ale nezdá se, že byste byl jen průměrný.

Mluvím ze svého vlastního pocitu. Říkal jsem, že když začnu trénovat, tak pak to chvíli bude trvat.

A to jste dal jubilejní stý gól v extralize.

Mě zajímá jen, jak hrajeme jako mužstvo. Hrál bych mnohem líp, kdybych se mohl starat jen o sebe. Věřte mi, že opravdu jediný, o čem přemýšlím, je to, jak udělat, abychom vyhrávali.

Ale body vám naskakují, osobní statistiky vylepšujete.

Opravdu jsem neměl v plánu hrát, proto jsem šel do čtvrtý pětky. Důvod, proč jsem začal hrát víc, je, že máme čtyři zraněné útočníky. Kdybych věděl, jak to dopadne, tak bych se připravoval jinak.

Pořád to na nejlepší stačí. To vás musí těšit, ne?

Že mám teď štěstí? Během třiceti let kariéry jsem ho občas měl.

Unavený nejste?

S únavou jsem neměl problém nikdy. Já bych klidně hrál ještě víc, spíš jde o to dostat se do formy. Ale únava, to vůbec.

Ani vás nevyčerpává role manažera, majitele?

To je spíš frustrující, protože to nemáš ve svých rukách. Někomu pořád vyhrožovat, prosit, žádat. To únavný je.

Až se marodi uzdraví, jak to uděláte? Vrátíte se do čtvrté pětky?

Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, v jaké budeme situaci.

Mezi nejlepšími hráči v bodování extraligy jsou až na výjimky samí veteráni. Vy, Pech, Gulaš, třinecký Růžička. Co to o soutěži vypovídá?

Záleží, jak se na to díváš. Starší hráči mají zkušenosti. Vědí, co je zapotřebí, aby byli úspěšní. Něčím si prošli a většina si uvědomila, že bez tréninku to nejde. Z mého pohledu je to jen v tréninku. A jestli si mladí myslí... Takhle, nechci o tom moc mluvit, člověk to říká pořád dokola.

Jen povídejte.

Ono jít na trénink, odklouzat si hodinu na ledě, pak být hodinku v posilovně, to není práce. Když budeš pracovat dvě hodiny denně, to se nezlepšíš. Abys byl dobrý, musíš makat pět šest hodin denně. A já si nemyslím, že to mladí takhle dělají. Nemají ani důvod, proč taky, že jo.

Cítíte, že pořád můžete rozhodovat zápasy?

Když budu mít motivaci a chuť trénovat, tak ano.

Je motivací únorová olympiáda?

Viděl jste rozlosování extraligy?

S Kladnem jste s jednou výhrou ze šesti zápasů poslední. Čekal jste, že to bude po postupu tak těžké?

Já nejsem zklamaný, jak hrajeme nebo kolik máme bodů. Na dlouho nám vypadli čtyři hráči, to je hodně, a my nemáme tak silnou soupisku. Museli jsme udělat nějaké změny, tým si musí sednout. Máme dva tři hráče, kteří hráli extraligu. Zbytek ji nehrál, nebo jen hodně málo. Čím víc si uvědomíme, že to je válka a boj, tím pro nás líp.

K domácím zápasům dojíždíte do Chomutova. Chybí vám vlastní stadion, vlastní led hodně?

Jak říkáš, je tam jiná šířka ledu, než jsme byli zvyklí a podle které jsme vybírali hráče. Do toho cestování. Sice někdo řekne, že je to od nás z Kladna jen hodina a čtvrt, hodina a půl, ale tu cestu jedete tam a zpátky. Po zápase nemáte šanci trénovat nebo dělat doplňkové věci, regeneraci, to bychom přijeli v jednu v noci. A další věc jsou fanoušci. Měli jsme jednu dobrou návštěvu a to proti Litvínovu. Oni to mají deset minut a z pětasedmdesáti procent to obsadili diváci z Litvínova. Musíme se s tím poprat.

Jde vám to? Přece jen, odehrajete šestapadesát zápasů venku.

Já jsem zvyklý brát věci, jak přijdou. Jednoduché není nic. Ale jde o to nastavit si správně mozek a brát to jako výzvu, a ne si stěžovat. Pak to jde.