Hlava rozkvétá vedle Jágra a Plekance: Oni si řeknou, snažím se poslouchat

Kladenské křídlo posbíralo šest bodů za dvě branky a čtyři asistence včetně nedění bilance 1+1, která Rytířům pomohla k prvnímu vítězství v sezoně. Nováček extraligy v chomutovském azylu před parádní návštěvou 4 700 diváků přetlačil Litvínov 3:2.

„Bylo super, že přišli lidi. Přijeli fanoušci z Litvínova i hodně kladenských, dneska to mělo grády. Tohle nám hodně chybělo minulý rok, hokej bez lidí byl nemastný neslaný. Konečně plný dům, hrálo se parádně,“ pochvaloval si Nicolas Hlava, jemuž v neděli svědčila úloha na křídle první lajny.



Aby ne, když měl po boku Jaromíra Jágra s Tomášem Plekancem, dvě esa české hokejové historie.

Jejich formace vlastně zápas rozhodla. Famózní démon Jágr se podepsal pod všechny branky Rytířů (2+1), kapitán Plekanec mu přihrál na rozhodující trefu.

„Jarda byl očividně při chuti, to bylo super. Zatím si to vedle nich užívám,“ usmíval se Nicolas Hlava. „Klobouk dolů před Jágrem. Říkal, že se už minule v Liberci cítil celkem dobře, a bylo to vidět. On to má tak, že když se cítí dobře, chce hrát. Dneska mu to parádně šlo.“

Když útočník nastupuje vedle takových legend, musí se mít na pozoru. Pečlivě naslouchat radám zkušených, plnit jejich pokyny, nekazit při jednoduchých situacích. Už řada hráčů v takové roli pohořela.

„Snažím se Džegra i Plekiho poslouchat. Oni mi řeknou, co potřebují. Já jsem tam spíš na to, abych jim vybojovával puky, aby mohli hrát svůj hokej. Když se mi povede dostat se ke střele, tak je to jen super,“ popisuje Hlava práci v prvním kladenském útoku. „Člověk ví, že to s ním myslí dobře. Byl bych vůl, kdybych byl naštvaný, že mi něco říkají. Musím dělat, co chtějí, abych s nimi hrál co nejdéle,“ přeje si.

Nicolas Hlava z Kladna před hradeckou brankou

Nedělní duel pro něj byl speciální. Pochází z Chomutova, čili města, v němž Kladno kvůli rekonstrukci své haly odehraje všechny domácí zápasy ročníku. A žije v Litvínově, tedy městě, odkud dorazil soupeř.

„Možná si teď doma dva dny nevezmu žádné rytířské oblečení, až půjdu nakoupit. Snad nedostanu po hubě, až se půjdu projít,“ vtipkoval Hlava. „Rodina od manželky je celá z Litvínova, byli se podívat a já se chtěl ukázat.“ Vyšlo mu to náramně!