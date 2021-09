Pozor, Wayne! Číslo 68 se vrací do závodu. Jágr ztrácí už jen sedm gólů

Už se zdálo, že světovým rekordmanem v počtu gólů nasázených ve špičkových hokejových ligách (včetně play off) a reprezentacích přinejmenším ještě pár let zůstane Wayne Gretzky. Což o to, kanadská legenda, čerstvě najatá do role experta televizní stanice TNT, stále vládne pořadí s 1 098 brankami. Na jevišti se však znovu vynořil její nejbližší stíhač Jaromír Jágr z Kladna.