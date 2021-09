Plekanec o Jágrovi: Věděli jsme, že dřív nebo později půjde do první lajny

„Jeho gól byly rozhodující, obrovsky důležité pro vítězství. Super!“ tvrdí centr Tomáš Plekanec. Hrající majitel Jágr si v kulichu užil děkovačku s kotlem, povídat mezi novináře už nepřišel.

Jak jste si užil obnovenou spolupráci s Jágrem?

Pro nás to není nic nepředvídatelného. Věděli jsme, že se to dřív nebo později stane. Záleží spíš na Jardovi, jak se cítí.



Evidentně se cítil dobře.

Moc netrénoval, říkal, že toho měl hodně. Takže sezonu začal ve čtvrté lajně. Je to na něm. Kde si řekne, tam hraje. Snažíme se mu pak přizpůsobit, ale my jsme na sebe zvyklí, takže pro nás to žádná změna není. Spíš pro ostatní kluky.



Jakou roli ve vašem útoku plní Nicolas Hlava?

Je tam od toho, aby bruslil, vybojoval nějaké puky, abychom se dostali do forčekingu. A aby pro nás udělal černou práci vpředu. My se potom s pukem snažíme něco vymyslet. Zatím si svoji roli plní parádně a doufám, že to vydrží. Hlavně aby nám to přinášelo body. Snad to, že jsme dali góly, uvolní i další kluky, aby se prosazovali. Každý zápas se asi naší lajně nebude střelecky dařit.

Co kromě Jágra rozhodlo o výhře nad Litvínovem?

Myslím, že jsme si pro to dneska šli. Měli jsme za sebou těžké, nepříjemné prohry. I když jsme nehráli špatně, nedokázali jsme uhrát vítězství. Konečně se to povedlo. A zaslouženě. Doufám, že nás to odrazí k lepším výsledkům.

Po čtyřech kolech jste byli na nule. Jak jste to prožívali?

Nepanikařili jsme. Samozřejmě je nepříjemné pro sebevědomí, když nemáš první vítězství. Věděli jsme, že s Litvínovem je to důležitý zápas, ale je dlouhá sezona, strašně moc utkání před námi a kdyby se to nepovedlo, jeli bychom dál.

Nakopnul vás výkon v Liberci?

Ono v žádném zápase to od nás nebylo úplně špatné. Samozřejmě chyb je pořád strašná spousta, plno detailů, které je strašně těžké se naučit a dělat pravidelně. V tom se musíme zlepšit, ale nebude to hned.

I předloni Kladno, tehdy bez vás, vyhrálo až v pátém kole. Vidíte nějakou spojitost?

Jsou to úplně jiné mančafty, srovnávat nemá smysl. A hlavně, teď je jiný systém. Bude to odlišné než před dvěma lety.

Už jste si zvykli v chomutovském azylu? Na Litvínov bylo skoro vyprodáno, přišlo 4 700 diváků.

Dneska super, spousta lidí přijela z Litvínova. Doufejme, že fanoušci si cestu sem najdou, i když je to těžké pro ně i pro nás, když musíme pořád dojíždět. Musíme to nějak překousnout a sezonu zvládnout.