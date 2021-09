Prostředníčky na Jágra? Akce vyvolá reakci, tolerují mu moc, tvrdí šéf Ropáků

Fotografie, jak několik fanoušků z litvínovského kotle vztyčilo prostředníček na kladenskou legendu Jaromíra Jágra, je prý vytržená z kontextu. A navíc i hokejová modla musí počítat s tím, že každá akce přináší reakci. Myslí si to Jan Ptáček, předseda litvínovského fanklubu Ropáci on Tour. Zároveň tvrdí, že Jágrovi na ledě prochází, co by procházet nemělo.