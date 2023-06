POHLED: Jak naložit s Jalonenem? Odklad rozhodnutí jen přiživí dohady

Často a rád po zápasech používá anglickou větičku: „We have to analyse.“ Není to jen fráze, Kari Jalonen se vskutku vyžívá v analyzování. Ve čtvrtek na hokejovém svazu finský kouč odprezentoval rozbor, proč před dvěma týdny dovedl reprezentaci k nejhoršímu umístění v historii mistrovství světa.