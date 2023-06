Trenér Moták se zastal Jalonena. Třineckou dynastii chce prodloužit

Trenér třineckých mistrů moc dobře ví, jak sladký je úspěch, ale také jaké to je, když nespokojená hokejová veřejnost žádá vaši hlavu. I proto se kolegiálně po neúspěšném světovém šampionátu zastal finského kouče české reprezentace Kariho Jalonena.

„Mám vlastní zkušenost. Na mě v Třinci diváci řvali „Moták ven!“ a vedení tomu nepodlehlo, věřilo mi, věřilo v práci celého týmu a nakonec jsme titul vyhráli. Nemyslím si, že bychom hned po prvním neúspěchu měli odvolávat trenéra a hledat příčiny někde, kde nejsou,“ řekl Moták v podcastu Z voleje.

Bleskový tweet majitele Pardubic Petra Dědka chvíli po vyřazení Česka ve čtvrtfinále, že je už čas pro českého trenéra, nechápe. „Tomu moc nerozumím,“ povzdechne si. „Hloubková analýza bude zapotřebí, realizační tým si bude muset říct, co udělal dobře a co špatně, a předložit to výkonnému výboru a poté veřejnosti. Ale odvolávání trenérů?“

Nejen výkony českého týmu, ale celý turnaj se Motákovi příliš nepozdával. „Nebyl to můj šálek kávy. Našemu týmu se moc nedařilo a člověk je nejen trenér, ale také fanoušek. Ani atmosféra při zápasech nebyla ideální.“

Z voleje podcast iDNES.cz

Zatímco ještě nedávno všichni vyzdvihovali finskou hokejovou školu, teď kvůli důrazu na defenzivu čelí kritice. Moták sleduje Jalonenovu práci dlouhodobě. Už jako asistent ve Spartě se chodil dívat na tréninky Lva Praha a viděl několik tréninků také národního týmu.

„Doba se vyvíjí a každý trenér musí jít s ní. Za poslední roky se hokej strašně změnil. Loni Finové vyhráli světový titul, my byli třetí a byla to jakási finská škola,“ připomíná. „Nemyslím si, že je problém v tom, že mužstvo hraje defenzivně. Je třeba umět - a to se nám dařilo v Třinci - měnit rytmus hry. Výkon českého týmu nebyl úplně zlý, ale nejvíc mi chyběl moment překvapení pro soupeře. Neudělali jsme nic, co by ho dostalo do úzkých.“

Za klíčové považuje zranění elitních centrů Chytila a Sedláka. „Bohužel se nám zranili dva hráči hned na úvod turnaje a to výkony mužstva ve velké míře ovlivnilo. Ztráta prvních dvou centrů je velký zásah nejen do hry pět na pět, ale i přesilovek a oslabení,“ podotýká. „Loni mužstvo pod trenérem Jalonenem uspělo, letos se jim až tak nedařilo, ale neviděl bych v tom extra problém. To je normální - hokej je hra.“

Společnost není úplně v pořádku

A v této ledové hře má Česko za posledních deset roků stejně medailí z mistrovství světa jako Lotyšsko - jednu bronzovou. „Zareagovali jsme špatně ve výchově mládeže. K tomu se přičítá i celospolečenský vývoj - společnost není úplně v pořádku. Já přišel domů ze školy, hodil jsem tašku do kouta a šel sportovat. Neměli jsme tablety, mobily, to je nesrovnatelné. Děti se nechtějí moc hýbat, to je hodně velký problém,“ zdůrazní kouč, který působil i jako asistent u reprezentační dvacítky. „Trenéři mládeže žehrají na to, že nemají dostatek kvalitních kluků, kteří by byli pro hokej zapálení. Nevyřešíme to hned, je to otázka dlouhodobého cyklu, vývoje.“

Trenér třineckých hokejistů Zdeněk Moták v rozhovoru pro podcast Z voleje.

Na kvalitní práci s mládeží je potřeba se podle Motáka zaměřit především. „Úspěchy jsme neměli ani v mládežnických reprezentacích, to je možná větší problém. Pokud máte dobré reprezentace do šestnácti, sedmnácti, osmnácti a dvaceti let, potom můžete do dospělého hokeje hráče zapojit. Vývoj máme pomalejší, hráči ale dorůstají, někdy kolem čtyřiadvacátého roku si uvědomují, co hokej všechno obnáší,“ zdůrazní. „My ty hráče máme, ale je s nimi třeba ještě lépe a více pracovat.“

Moták má za sebou nejkrásnější trenérské období, uspěl v životní výzvě a po veleúspěšném Václavu Varaďovi dokázal Oceláře rovněž přivést na český trůn. „Slavil jsem jednu noc, pak byly akce, kdy už to jen doznívalo. Bylo to skvělé, ale stejně si ten úspěch uvědomím až postupně,“ vyprávěl v olomouckém Divadle na cucky.

Před sebe si okamžitě dal další náročný cíl: protáhnout třineckou dynastii čítající fenomenální čtyři tituly v řadě. „Tři dny po titulu jsem si řekl, že mě to bude motivovat ještě víc, že budu pracovat ještě usilovněji. Hráči už dokázali, že tři tituly nejsou konec. Pořád chceme zvedat level naší úrovně, co se týče všeho - výkonu, připravenosti mentální i fyzické.“