Šťastný trenér mistrů z Třince Moták: Nejsem car. Bylo to těžké jak sviňa

Potvrdilo se, že ve finále vyhrál tým, který vstřelil první gól. Leč Královéhradečtí 13 minut před koncem vyrovnali. Co trenérovi proběhlo hlavou? „To byla těžká jamka, ale pořád věříš,“ zdůraznil.

Byť to neřekne, pro Motáka musí být triumf obrovským zadostiučiněním. Když mužstvo po minulé sezoně - po třech titulech za sebou - přebíral od Václava Varadi, ze všech stran slyšel, zda se neobává neúspěchu a třeba i brzkého vyhazovu. Navíc, když se i kádr obměnil.

Moták ale zůstával klidný. Aspoň navenek.

A důležité bylo, že ho podrželi šéfové klubu, když jeho svěřenci v závěru základní části z 16 utkání vyhráli jen čtyři a propadli se z elitní čtyřky na šesté místo. Nakonec extraligu vyhráli jako první mužstvo, které stoupalo z předkola. Odehrát museli 22 zápasů.

Kouč přiznal, že po postupu do finále si obrovsky vydechl, protože vnímal, že spousta lidí nevěřila, že Oceláři budou znovu hrát o titul. „Moc jsem to neřešil. Sociální sítě nečtu, vůbec se o ně nezajímám. Snažím se podat co nejlepší výkon,“ rozhovořil se Moták o nedůvěře.

Věřil, že tým může dojít až na vrchol? „Myšlenky byly různé, ale věděl jsem, že mužstvo má sílu. V závěrečné fázi základní části jsme prohrávali o gól, nebo v prodloužení.“

Bylo trenérsky hodně náročné dostat hráče do vítězného módu? „Bylo to těžké. Jak sviňa,“ potvrdil Moták, který během play off mluvil o hokejistech jako o partnerech.. „A to oni jsou. Nejsem car, který by je tady s prominutím... Který by jim nadával, řeknu to slušně. Důležité je, že jsme to zvládli, tým udělal maximum pro to, abychom byli úspěšní.“

Podle něj k titulu vedla bojovnost, obětavost, maximální zkušenost a obrovská chuť vyhrávat. Má vůbec sílu na oslavy? „Nemám,“ přiznal. „Domů ale hned nepůjdu.“

Po pátečním utkání třinečtí fandové skandovali jeho jméno. „Už jsem to tady jednou zažil...“ připomněl s úsměvem, že během nevydařeném závěru základní části si od některých fandů musel vyslechnout: „Moták ven!“

Nijak ho to ale nerozhodilo.

„Nepodělal jsem se z toho. Lidé na to mají nárok. Jsem rád, že to dopadlo takto. Nemám jim to za zlé. Těší mě, že jich přišlo tolik, že nám fandili. Euforie byla skvělá.“