ONLINE: Třinec - Hradec 0:0. Mečbol číslo tři, získají Oceláři titul?

Třinec vedl už 3:0 na zápasy, ovšem Hradec zvládl sérii ještě zdramatizovat. Nejprve uspěl na ledě soupeře 2:1 v prodloužení, o tři dny později pak předvedl nejlepší výkon ve finále a zaslouženě uspěl 3:0

ONLINE: Třinec - Hradec (stav série 3:2) Sledujte od 17 hodin šesté finále v podrobné reportáži

„Sice jsme vedli na zápasy 3:0, ale nemuselo to tak být. V Hradci jsme vyhráli v prodloužení. Mají velmi kvalitní tým, a kdyby nám někdo před sérií řekl, že povedeme 3:2 a budeme hrát šestý zápas doma, tak to určitě vezmeme,“ řekl třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Play off 2023 servis iDNES.cz

Přestože tak Oceláři poprvé v aktuálním play off prohráli dva zápasy v řadě, stále jsou před šestým zápasem sebevědomí.

„Vedeme a hrajeme doma. Co víc si přát? Je to super stav série. Věřím, že v pátek vyhrajeme. Požene nás plná hala. To je to, co jsme si před sérií přáli,“ doplnil spoluhráč Daniel Voženílek.

Hradec prožívá podobný průběh jako v semifinále, jen však z opačného pohledu. Nad Vítkovicemi vedl už 3:0, nakonec musel rozhodnout až sedmý zápas.

„Ze semifinále sami víme, že není úplně jednoduché vést 3:0 na zápasy a udělat ten poslední krok. Když to řeknu blbě, tak nemáme co ztratit. My už můžeme jen vyhrávat,“ prohodil útočník Mountfieldu Radek Pilař.

Pokud Východočeši chtějí opět dotáhnout sérii do sedmého utkání, musí uspět v pátek v Třinci. Proti týmu, který je už jen krůček od obhajoby mistrovského titulu. Ten by v případě výhry zvedl už počtvrté za sebou.

Třinečtí si ale uvědomují, že musejí změnit svou hru a vrátit se k výkonům, které podávali na začátku finálové série. „Musíme si vzpomenout, že jsme se dostali z předkola až sem poctivou prací. K tomu se musíme vrátit. Být víc hladoví po gólech a hrát pořád naši hru,“ podotkl kapitán Petr Vrána.