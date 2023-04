Musíme zvýšit provoz před hradeckou brankou, velí třinecký útočník Vrána

„Požene nás zaplněná hala, což jsme si před sérií přáli,“ věří třinecký útočník Daniel Voženílek, že na třetí pokus potřebnou čtvrtou výhru v sérii urvou.

„Musíme si uvědomit, že jsme se z předkola až sem dostali poctivou prací. K tomu se musíme vrátit. Všichni zabrat, dodržovat pokyny a být hladovější po gólech. A pořád předvádět naši hru,“ burcuje kapitán Petr Vrána.

Třinec - Hradec Pátek 17.00 online

Třinečtí mohou přepsat historii – buď získají titul jako první mužstvo, které hrálo předkolo, anebo budou prvním celkem, jenž ztratí sérii, v níž vedl už 3:0...

Ve vyřazovací části soutěže mají za sebou už 21 utkání. Odehráli je během 49 dnů. Neubývají jim síly? „Zápasů v play off už máme za sebou hodně, ale je to finále, na které se člověk vždy připraví. Síly máme. Je to o hlavě,“ nabádá Voženílek.

Podle třineckého trenéra Zdeňka Motáka taková porce zápasů přináší celému týmu další zkušenosti. „Ve středu jsme i ve třetí třetině soupeře zatlačili, měli příležitosti, ale bohužel ani v přesilovce jsme nevstřelili branku,“ uvedl Moták.

„Důležité je i to, že série je nesmírně vyrovnaná střelecky, ale i na vhazování. Rozhoduje moment, kdy se vám podaří dát branku. A pokud ji dostanete, je potřeba hned odpovědět, což se nám minule nepodařilo.“ Co s tím?

„Hlavně musíme zlepšit svou hru. Musíme se vrátit k věcem, které nás zdobí,“ zmínil Daniel Voženílek nutnost pozorně bránit a využít každé příležitosti k nebezpečnému útoku.

„Musíme zvýšit provoz před hradeckou brankou, protože co na ni šlo, to Machovský viděl a pochytal. Gólům musíme jít více naproti,“ tuší Petr Vrána.