Netradiční střelec Pilař: Bylo by fajn se vrátit a pak děj se vůle boží

Jaké to je po výhře v Třinci vyhrát i doma a vrátit se tam znovu?

Super, ale je to zase jenom jeden dílek a dva nám ještě stále zbývají.

Přesto, co nastavení týmu, který prohrával už 0:3, ale teď Třinci dává ochutnat to, co mu nevoní a vás je naopak plný led? Kde se to vzalo?

Možná i proto, že nemáme co ztratit. Musíme vyhrávat, jít v každém zápase na víc než na sto procent, protože když prohrajeme, je konec.

Třinec už vedl 3:0, nyní je to 3:2, moment výhody bude v pátek na vaší straně?

Těžko říct, ale my sami po semifinále s Vítkovicemi víme, že není úplně jednoduché, když vedete právě 3:0 a prohrajete dva zápasy. Brouček v hlavě trochu je. Bylo by fajn se vrátit a pak děj se vůle boží.

Jak důležité pro vás v tomto zápase bylo, že jste šli do vedení už v první minutě?

Nám to proti nim vždycky pomůže, protože když oni prohrávají a my vedeme, musejí oni tlačit. A naopak když vedou oni, je těžké se proti nim prosadit.

Patrik Miškář otevřel skóre pátého finále.

Vy jste jste vstřelil druhý gól, Patrik Miškář první. Dva odchovanci Hradce mu tím výrazně pomohli. Co tomu říkáte?

Že z toho mám určitě radost. I za Patrika, že se mu takhle daří.

Dva kamarádi, kteří spolu hrají hodně dlouho. Jak vlastně?

Známe se možná od šesté třídy, prošli jsme spolu základkou i střední školou. A jsme spolu hodně v kontaktu, i když poslední dva roky jsme nebyli v jednom týmu.

Jaké to je dát takový gól ve finále extraligy?

Asi zatím nejdůležitější v kariéře, nejlepší zážitek, navíc ve vyprodané hale.

Váš gól byl takový, že chvíli trvalo, než puk doklouzal do branky. Neměl jste strach, že z toho branka nakonec nebude?

Pravdou je, že letěl pomalu. Přihrávka na mě šla totiž trochu výš a já ani nevím, jak se to povedlo do branky dostat, možná hokejkou, možná nohou, možná obojím. Sice puk zůstal ležet kousek za čárou, ale já jsem viděl, že je za ní a jsem rád, že tam doklouzal.