Pardubický de*il! Hezký popěvek, kluci to už zpívají v kabině, líčí Voženílek

V pohodě už třinecký bourák nebyl s vývojem a výsledkem pátého extraligového finále.

Třinec prohrál v Hradci Králové 0:3, čímž si komplikuje cestu ke čtvrtému zlatu v řadě. Mountfield snížil v sérii o titul na 2:3. „Nevstřelili jsme branku a brzo ji dostali. S tím se těžko vyhrává,“ pravil Voženílek.

V nedlouhém rozhovoru mluvil vyrovnaně. Docela jako milius, o němž byste neřekli, že chvíli předtím rozmačkával hradecké soupeře na mantinelech.

Postřehl jste, že vás opakovaně „zdravil“ domácí kotel?

Jsem zvyklý (usměje se).

Co na ledě? Překvapil vás Mountfield?

Ničím nás nezaskočil. Pořád hraje stejný hokej. My jsme ho trošku změnili, ale musíme se vrátit k věcem, které nás zdobí.

Jak vás trápil brankář Machovský?

Chytá super celé play off. Musíme najít cestu, jak dostat puk do brány. O tom je hokej.

Co dál?

Hrají dobře. Podíváme se určitě na nějaké video. A v příštím zápase to snad zlepšíme. Fyzické síly jsou, je to o hlavě. Zápasů v play off už bylo hodně. Ale je to finále, na které se člověk vždycky připraví.

Radek Pilař řeší závar před Matějem Machovským.

Nezdálo se vám, že v závěru přibývala nervozita?

Vyloženě bych to neřekl. Oni něco změnili minulý zápas. Nemají co ztratit. Snaží se občas něco vyvolávat. Budeme se soustředit na sebe a v pátek máme skvělou příležitost to ukončit.

Vám se nepříčí, když se duel vyostří?

To mi nevadí, ale neřekl bych, že to vyhledávám (pousměje se).

Za stavu 3:0 pro vás znělo z Hradce, že obrat bude sci-fi. Změnilo se něco, když se skóre pomalu srovnává?

Ne, je to 3:2, stále vedeme. Jedeme domů, co víc si přát? Je to super stav série.

A když to nevyjde? Uklidňuje vás, že Třinec sedmé duely umí?

Chceme vyhrát dřív. Stav 3:2. Pátek. Doma. Plná hala nás požene, to je to, co jsme si před sérií přáli a věřím, že vyhrajeme.