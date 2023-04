ONLINE: Hradec - Třinec 0:0. Pokus číslo dva, Oceláře dělí jedna výhra od titulu

Podobně jako všechny tři předchozí střetnutí i čtvrté finále nabídlo vyrovnaný zápas. Zase rozhodoval jeden gól, podruhé v sérii utkání dospělo až do prodloužení.

V něm poprvé uspěli Hradečtí, když se po šťastném odrazu prosadil na brankovišti Radovan Pavlík.

„Málem jsem byl kopyto, které si to ukoplo do rohu. Díky bohu, že padl gól,“ ulevil si střelec rozhodující branky.

„Mrzí mě, že to nevyšlo, protože po vyrovnání jsme byli na koni, měli jsme šance. Škoda,“ prohlásil zase třinecký obránce Marián Adámek.

Pavlík odvrátil kruté ukončení sezony, které viselo ve vzduchu. Minimálně ještě jednou si tak Mountfield zahraje před domácím publikem. „Mrzelo by to tím spíš, že se do finále Hradec dostal historicky poprvé. Bylo by to vůči fanouškům nefér,“ prohodil Pavlík.

Hradec se pokusí o počin, který sám zažil z opačné strany v semifinále. V něm vedl proti Vítkovicím už 3:0 na zápasy, přesto si postup nakonec musel vybojovat až v sedmém klání.

„Poslední krok je nejtěžší a může se stát cokoliv. My teď koukáme na středeční zápas v Hradci. Uvidíme, co se bude dít dál,“ ví Pavlík.

Takový průběh by Třinec jistě nevítal, sérii chtěl ukončit v nejkratším možném čase. Na rozdíl od loňska, kdy se mu poslední krok k ovládnutí extraligy povedl na Spartě, mohl titul slavit na domácím ledě.

„Uděláme všechno pro to, abychom v Hradci uspěli, ale je úplně jedno, jestli vyhrajeme doma, nebo venku. My si za tím musíme jít od prvního střídání. A věřit,“ hlásil Adámek.

První dvě domácí utkání Hradec ve finále prohrál, ani jednou v nich nevedl. První duel ztratil po dotáhnutí se ve třetí třetině poměrem 2:4, druhý dokonce až v prodloužení 1:2.

Nyní už musí vyhrát. Pokud ne, Třinec se stane počtvrté za sebou mistrem české extraligy.