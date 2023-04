Jen pitomec se nepoučí z chyb, řekl Nestrašil. A posílal vzkaz Zárubovi

Za ním hučela rolba. A on trpělivě odpovídal na každý dotaz. U jednoho se 32letý čahoun pousmál. Dostalo se k němu, že v televizním přenosu komentátor Robert Záruba nahlas uvažoval, zda se za jeho klesajícím vytížením neskrývají zdravotní obtíže.

„Můžu Roberta uklidnit, nic mi není,“ líčil Nestrašil.

Vážně?

Nic bych za tím nehledal, jsem zdravý. Jde o to, že nám teď nikdo nechybí. Play off je dlouhé, takže víc točíme čtyři lajny než v předchozích sériích.“

Ani kompletní soupiska na Hradec nestačila. Čím to?

Není nic příjemného, pokud při prvním střídání inkasujete. Trošku je to dostalo na koně. Ale není to nic, co by zápas rozhodlo. Stále zbývalo 59 minut a 30 vteřin do konce. Za stavu 2:0 už se neměli kam hnát, hru kontrolovali. Stejně jako my, když vedeme. Ono to pak opticky vypadá, že vás pak soupeř tlačí, dnes to bylo naopak.

Co s tím dál?

Má to dvě roviny. Člověk, který se nepoučí z vlastních chyb, je pitomec. Viděl bych to tak, že se podíváme na video. Řekneme si, kde se staly chyby. Nemá ale cenu, abychom se utápěli v tom, že jsme tady měli udělat tohle a tam tohle.

Není pro vás nezvyk prohrát v play off dvakrát po sobě?

Upřímně? Play off je tak dlouhé, že už ani nevím, jak probíhaly předchozí série a jak šla utkání po sobě. Něco jiného je prohrát pár utkání v základní části, něco jiného je hrát finále proti výbornému týmu. Do dalšího zápasu půjdeme připravení a budeme chtít vyhrát.

Nestojí za porážkami podcenění? Vedení 3:0 v sérii svádí k polevení.

To bych asi neřekl. Nevím, spíš mi přijde, že se okolí Hradec dost podceňuje. Jde o výborný tým, což my víme. Ve finále nejsou náhodou. Sice jsme vedli v sérii 3:0, ale nemuselo to tak být. Vyhráli jsme tu v prodloužení a od začátku čelíme velmi dobře připravenému týmu. Okolí to cítí asi tak, že po vyřazení Sparty a Pardubic bude tenhle soupeř jednoduchá věc, ale my moc dobře víme, jak silný Hradec je. Ne náhodou vyhráli na konci základní části tolik zápasů a dostali se do finále přes druhé Vítkovice. Nehledě na to, že vyřadili výborný Liberec.

Nedostane vás vývoj série před pátečním zápasem pod tlak?

Nevím, podle mě je při všech utkáních tlak stejný. Po zápase nad takovými věcmi nepřemýšlím. Máme v týmu nějaké roky a zkušenosti. Kdybychom si připouštěli všelijaké tlaky, nemáme ve finále extraligy co dělat.