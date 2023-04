Maskovaný hrdina Kacetl: Kurňa, v Třinci máme výborný tým

V čem je třinecké kouzlo?

Je vidět, že je tady vítězná mentalita. To je něco perfektního. Víme, jak play off hrát. Ukázalo se to proti silným týmům. Nechci říct, že jsme si to pohlídali, ale hráli jsme velice zkušeně. Chtěl bych smeknout před všemi, co tady dokázali uspět.

Byla cesta k titulu z předkola těžší? Jste první, kdo takto uspěl.

Byla. A navíc proti nám pak byla Sparta a Pardubice – asi dva nejtěžší soupeři, co byli největšími aspiranty na titul.

Hradce jste se nebál?

Už předtím spoluhráči říkali, že Hradec byl ve finále podceňovaný, ale oni hráli fakt výborně. Zaslouží si obrovský kredit. Zápasy byly vyrovnané do poslední minuty, rozhodovaly maličkosti.

I proto dokázali Východočeši tak zdramatizovat finále?

Bylo to nepříjemné, dvakrát vyhráli, ale pořád jsme v sérii vedli. Od toho jsme se museli odpíchnout. Nic se nedělo. My víme, jaký tady máme tým. Některé předchozí zápasy od nás nebyly ideální, ale věděli jsme, že tady necháme všechno, že nás tady lidi poženou. A kurňa! A je to tam.

Nezamávalo s vámi, když ve 47. minutě vyrovnal hradecký Rosandič?

Dali nám gól, ale nic se nestalo. A řekli jsme si: Kurňa, máme výborný tým, dáme další gól.

Je pro vás titul zadostiučiněním? Mnozí odborníci letos obměněnému třineckému týmu moc nevěřili.

Je vidět, že základní část sezony není měřítko. Můžeme skončit jinde než v první čtyřce, ale můžeme si dojít pro titul. Základní část je jedna věc, play off druhá.

A vy jste v něm zase čaroval. Připisujete si zásluhy?

Ne, děkuju, ale ne. Vždycky jsme to zvládli jako tým. Čísla jsou hezká, ale nikdo by to nezvládl sám.

Čekáte, jestli se vám ozve reprezentační trenér Jalonen?

Ne. Budu odpočívat a užívat si titulu. Na rozdíl od loňska neslavíte v Praze, ale doma.

Jak budou oslavy vypadat?

Takové, jaké si je tady se všemi lidmi kolem uděláme.