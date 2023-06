Hokejový svaz zvažuje, co dál. Jalonen analyzuje MS, bude se řešit i jeho pozice

Finský kouč, který má smlouvu do příštího roku, během dopoledne přednese jedenácti členům výkonného výboru analýzu uplynulého mistrovství světa. Národní tým skončil osmý, čímž stanovil nejhorší umístění v historii.

„Je to obrovské zklamání. Musím se znovu podívat na všechna utkání. A co bude dál? Nechci spekulovat. Není to moje práce,“ hlásil Jalonen bezprostředně po čtvrtfinálové prohře 0:3 s USA.

Měl by Český svaz ledního hokeje odvolat Kariho Jalonena z pozice kouče národního týmu? Ano 17 %(25 hlasů) Ne 83 %(122 hlasů)

Čeští hokejisté nenavázali na loňský bronz, pozadu zůstali i výkonnostně. Neporazili ani jednoho z papírově silnějších soupeřů, navíc podlehli Lotyšsku. Ve hře měli časté výpadky, málo se tlačili do zakončení, nestačili rychlostně.

Jalonen na mimořádném zasedání vedení hokejového svazu pojmenuje nedostatky v herním projevu a pokusí se Hadamczika a spol. přesvědčit o vlastním setrvání ve funkci.

„Ale pozor, rozhodně nechceme Karimu určovat, co má hrát. Jen si ho chceme poslechnout. Zajímá mě, jestli má nějaké eso v rukávu, nějaký způsob, jak hru zlepšit,“ řekl šéf svazu.

Členové Výkonného výboru ČSLH Prezident: Alois Hadamczik Viceprezidenti: Petr Bříza, Aleš Pavlík Další členové: Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr, Aleš Kmoníček

Už před startem letošního šampionátu se spekulovalo, že pro nadcházející turnaj v domácím prostředí nechce u reprezentace cizince. Hadamczik ale během minulého týdne tyto informace několikrát popřel.

„Nechápu, jak může někdo napsat něco takového. Jeho vyhazov nikdy nebyl ve hře. Rozhodně nestojím proti němu, to je lež a nesmysl. Má platnou smlouvu.“

Pokud Jalonen nezíská potřebnou důvěru, jeho budoucnost určí hlasování členů výkonného výboru. Rozhodnutí bude platné, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina.

V hokejovém prostředí se i nadále proslýchá, že třiašedesátiletý rodák z Oulu u národního mužstva s největší pravděpodobností nebude pokračovat.

Nahradit by jej mohl Radim Rulík, který na začátku května skončil v Pardubicích. Na klubové úrovní zůstává bez angažmá, zároveň vede reprezentační dvacítku.

Jen těžko si lze představit, že by svaz případně oznámil jméno nového kouče okamžitě. Vždyť i Jalonen se oficiálně ujal funkce zhruba dva týdny po konci Filipa Pešána.

Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen.

Po změně volá třeba pardubický majitel Petr Dědek, ale Jalonen má v tuzemském hokejovém prostředí i své zastánce.

„Nikde není psáno, že příští mistrovství musí dopadnout stejně. Mohou přijet posily z NHL, bude se hrát v Praze a Ostravě, pro hráče půjde o velkou výzvu,“ řekl pro iDNES.cz Otakar Janecký.

„Má rozdělanou práci, nechal bych ho ji dokončit. Měl by zůstat,“ přidal se bývalý trenér české i slovenské reprezentace Vladimír Vůjtek.

V podobném duchu hovořil i Dominik Hašek: „Kdybych hlasoval, tak řeknu, ať zůstane, protože to byla první akce, kde mužstvo propadlo. Jinak pod ním podávalo velmi dobré výkony – na tu kvalitu, co máme.“

Po příletu z Tampere se Jalonena zastali i hráči. Na Twitteru se k nim přidal také hvězdný útočník David Pastrňák, jeden z hlavních strůjců loňského bronzového úspěchu.

Vše ale nasvědčuje tomu, že podpora kabiny a několika hokejových osobností stačit nebude.