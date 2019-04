Hadamczik zúžil kádr pro MS do 18 let, k dispozici je i útočník Pytlík

„Jeho připojení k týmu momentálně řešíme. Měli bychom se s ním spojit v příštích hodinách,“ řekl manažer týmu Michael Grim. Jasno, zda je Pytlík zdravotně v pořádku a na šampionátu se představí, by mělo být ještě před dnešním odletem reprezentace do dějiště turnaje.

Hadamczik po závěrečném soustředění v Příbrami z nominace vyřadil brankáře Nicka Malíka, obránce Jana Klodnera, Daniela Poizla, Jiřího Suhradu a útočníky Davida Vitoucha, Martina Beránka a Erika Čermáka. Již v průběhu přípravy tým opustili Pavel Novák a Adam Křemen.

Čeští hokejisté v závěru přípravy na MS dvakrát porazili Slovensko. Na šampionátu se v základní skupině A v Umee utkají s Běloruskem, Švýcarskem, Finskem a Kanadou. Mistrovství začne 18. dubna.

„Cíle má člověk vždycky nejvyšší. Chceme vyhrát tolik zápasů, abychom pak uspěli ve čtvrtfinále, a co bude dál, to uvidíme. Jet tam jen s tím, že postoupíme ze skupiny, s tím bychom asi spokojení nebyli. Chceme větší úspěch a to je medaile,“ řekl Hadamczik.