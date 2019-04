Program a výsledky hokejového mistrovství světa do 18 let ve Švédsku

Zvětšit fotografii Kouč hokejové reprezentace do 18 let Alois Hadamczik během kempu v Kravařích | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 14:03

Mistrovství světa hokejistů do 18 let 2019 se koná od 18. do 28. dubna ve švédských městech Örnsköldsvik a Umea. Český tým pod vedením Aloise Hadamczika se pokusí po pěti letech vrátit mezi medailisty. V základní skupině A v Umee se utká s Běloruskem, Švýcarskem, Finskem a Kanadou. Titul obhajují Finové, kteří vyhráli dva z posledních tří šampionátů.

Ve skupině B v Örnsköldsviku hraje domácí Švédsko, Spojené státy americké, Rusko, Slovensko a nováček Lotyšsko. První čtyři celky ze skupin postoupí do čtvrtfinále, které se hraje ve čtvrtek 25. dubna. O dva dny později je na programu semifinále a turnaj vyvrcholí v neděli 28. dubna. O bronz se bude hrát v 15:30 a finále je na programu o čtyři hodiny později. Poslední týmy ze skupin se utkají v sérii na dva vítězné zápasy o udržení. Už na šestnáctou medaili za sebou zaútočí Američané, kteří naposledy chyběli na stupních vítězů v roce 2003. Od té doby devětkrát triumfovali, čtyřikrát dosáhli na stříbro a dvakrát na bronz. Loni nestačili ve finále na Finy. Bronz obhajují domácí Švédové, Kanada získala medaili naposledy v roce 2015, kdy skončila třetí. Rusko bralo cenný kov z minulých sedmi šampionátů jen jednou, v roce 2017 bylo třetí. Program mistrovství světa hokejistů do 18 let Örnsköldsvik, Umea (Švédsko) Čtvrtek 18. dubna: Skupina A (Umea):

15:30 Česko - Bělorusko

19:30 Kanada - Finsko Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Rusko - Slovensko

19:30 Švédsko - USA Pátek 19. dubna: Skupina A (Umea):

15:30 Kanada - Švýcarsko

19:30 Bělorusko - Finsko Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Slovensko - USA

19:30 Švédsko - Lotyšsko Sobota 20. dubna: Skupina A (Umea):

15:30 Česko - Švýcarsko Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Lotyšsko - Rusko Neděle 21. dubna: Skupina A (Umea):

15:30 Finsko - Česko

19:30 Bělorusko - Kanada. Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 USA - Rusko

19:30 Švédsko - Slovensko Pondělí 22. dubna: Skupina A (Umea):

15:30 Švýcarsko - Bělorusko Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Lotyšsko - Slovensko Úterý 23. dubna: Skupina A (Umea):

15:30 Finsko - Švýcarsko

19:30 Česko - Kanada Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 USA - Lotyšsko

19:30 Rusko - Švédsko Čtvrtek 25. dubna: 11:30 o udržení - 1. zápas: 5A - 5B (Umea),

15:30 čtvrtfinále (Umea), čtvrtfinále (Örnsköldsvik),

19:30 čtvrtfinále (Umea), čtvrtfinále (Örnsköldsvik). Sobota 27. dubna: 15:30 semifinále (Örnsköldsvik),

19:30 semifinále (Örnsköldsvik),

o udržení - 2. zápas: 5B - 5A (Umea). Neděle 28. dubna: 15:30 o 3. místo (Örnsköldsvik)

o udržení - případný 3. zápas: 5A - 5B (Umea),

19:30 finále (Örnsköldsvik)