O zlato na MS osmnáctek si zahrají domácí Švédové s Rusy

Hokej

Zvětšit fotografii Švédská gólová radost ve čtvrtfinále s Českem. | foto: iihf.com

dnes 23:03

Hokejisté Švédska budou bojovat na domácím mistrovství světa hráčů do 18 let o zlato proti Rusku. Tým pořádající země porazil v semifinále v Örnsköldsviku Kanadu 4:3 díky brance Albina Greweho z 58. minuty. Rusové zdolali Spojené státy americké 3:2 po samostatných nájezdech, rozhodl o tom v rozstřelu jediný úspěšný exekutor Rodin Amirov, pro něhož to byl druhý gól v utkání.

Švédové budou v neděli na 21. šampionátu útočit na premiérové zlato. Obhájci třetího místa z loňského MS v Rusku dosud získali pětkrát stříbro a čtyřikrát bronz. Rusové mají jistou teprve druhou medaili z posledních osmi mistrovství; v roce 2017 získali bronz. Na kontě mají celkem tři triumfy, na poslední dosáhli před 12 lety. Američanům nepomohly ani dvě branky Colea Caufielda, který se 14 góly na jednom turnaji MS osmnáctek vyrovnal rekord Rusa Alexandra Ovečkina z roku 2002. Kanada Kanada : Švédsko Švédsko 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Góly:

16:14 Zary (Tomasino, Harley)

21:27 Newhook (Cozens, Krebs)

52:49 Zary (Suzuki) Góly:

11:47 Broberg (Henriksson, Holmström)

33:55 Holtz (Raymond, Henriksson)

49:23 Holtz (Björnfot, Henriksson)

57:29 Grewe (Holmström, Bjerselius) Sestavy:

Gauthier (Maier) – Korczak, Harley, Vukojevic, Drysdale (A), Schneider (C), Spence, Hunt – Newhook, Cozens, Krebs – Holloway, Pelletier, Tomasino (A) – Légaré, Suzuki, Poulin – Tracey, Washkurak, Rees – Zary. Sestavy:

Alnefelt (Wallstedt) – Brannstam, Björnfot (C), Lyckåsen, Broberg (A), Johansson, Hedström – Henriksson, Raymond, Holtz (A) – Bjerselius, Grewe, Holmström – Söderblom, Andersson, Nybeck – Lawner, M. Wahlgren, Sundsvik. Rozhodčí: Kova (FIN), Tscherrig (SUI) – Pesonen (FIN), Šalagin (RUS) USA USA : Rusko Rusko 2:3N (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

40:12 Caufield (J. Hughes, York)

43:16 Caufield (Zegras, McCarthy) Góly:

38:24 Amirov (Šešin)

47:27 Čisťakov (Gricjuk, Spiridonov)

Amirov Sestavy:

Knight (Rowe) – Helleson, Vlasic, York, McCarthy, Warren, Fensore, Thrun – Boldy (A), Turcotte, Brink – J. Hughes (C), Zegras, Caufield (A) – Caulfield, Beecher, Farrell – Moynihan, Beniers, Lindmark. Sestavy:

Askarov (Skotnikov) – Burenov, Čisťakov (A), Rogov, Kirpičnikov, Vašenko, Muchamadullin – Nikolajev (A), Podkolzin (C), Amirov – Gricjuk, Spiridonov, Činachov – Lichačjov, Gušin, Chusnutdinov – Mingačjov, Bryzgalov, Grošev – Šešin. Rozhodčí: Labonte (Kanada), Linde (Švédsko) – Obwegeser (Švýcarsko), Špůr (Česko) Slovensko Slovensko : Švýcarsko Švýcarsko 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) Góly:

02:17 Valigura (Turanský, Mudrák)

28:35 Krajč (Chromiak)

29:59 Škvarek (Lašák, Eliaš)

57:32 Čajkovič Góly:

19:57 Dähler (Jobin, Canova)

25:56 Salzgeber (Guggenheim)

38:45 Jobin (Dähler) Sestavy:

Kozel (Hlavaj) – Turan, Gajdoš, Lavička, Kňažko, Mudrák, Golian, Hlaváč – Mrázik, Sojka, Čajkovič – Chromiak, Haščák, Krajč – Turanský, Jellúš, Valigura – Škvarek, Eliaš, Lašák. Sestavy:

Henauer (Vuichard) – Delémont, Fiedler, Pezzulo, Baragano, Guggenheim, Chanton, Rubanik, Ugazzi – Stoffel, Salzgeber, Knak – Dähler, Canova, Jobin – Zuercher, Schlaepfer, Fuss – Marchand, Valenza, Bardh. Rozhodčí: Brannare, Hejduk – Badyl, Kilian. Stav série: 1:1