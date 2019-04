Česká osmnáctka by se z MS ráda vracela s medailí, titul obhajují Finové

Kouč Alois Hadamczik by rád s týmem dosáhl na medaili, na kterou Češi čekají od stříbra v roce 2014 z Finska. „Cíle má člověk vždycky nejvyšší. Chceme vyhrát tolik zápasů, abychom pak uspěli ve čtvrtfinále, a co bude dál, to uvidíme. Jít do turnaje jen s tím, že postoupíme ze skupiny, bychom asi spokojení nebyli. Chceme větší úspěch a to je medaile,“ řekl Hadamczik, který u osmnáctky loni nahradil Davida Bruka.

„Měli jsme také s hráči důrazné pohovory, že se zápasy musí hrát s extrémním nasazením. My se teď nemůžeme vymlouvat na to, že máme soutěž, kde je čtyřiadvacet týmů a není v ní takové tempo. Musíme se naučit hrát ve vysokém tempu, pak máme šanci uspět,“ dodal Hadamczik, bývalý kouč reprezentačního A-týmu i dvacítky.

Do turnaje vstoupí Češi ve čtvrtek v Umee od 15:30 proti Bělorusku. V dalších duelech základní skupiny A je čeká v sobotu Švýcarsko, o den později změří síly s finskými obhájci titulu a v úterý nastoupí proti Kanadě. Ve skupině B v Örnsköldsviku budou hrát domácí Švédsko, Spojené státy americké, Rusko, Slovensko a nováček Lotyšsko.

První čtyři celky ze skupin postoupí do čtvrtfinále, které se hraje ve čtvrtek 25. dubna. O dva dny později je na programu semifinále a turnaj vyvrcholí v neděli 28. dubna. O bronz se bude hrát v 15:30 a finále je na programu o čtyři hodiny později. Poslední týmy ze skupin se utkají v sérii na dva vítězné zápasy o udržení.

Už na šestnáctou medaili za sebou zaútočí Američané, kteří naposledy chyběli na stupních vítězů v roce 2003. Od té doby devětkrát triumfovali, čtyřikrát dosáhli na stříbro a dvakrát na bronz. Loni nestačili ve finále na Finy.

Bronz obhajují domácí Švédové, Kanada získala medaili naposledy v roce 2015, kdy skončila třetí. Rusko bralo cenný kov z minulých sedmi šampionátů jen jednou, v roce 2017 bylo třetí.

Program mistrovství světa hokejistů do 18 let Örnsköldsvik, Umea (Švédsko)

Čtvrtek 18. dubna:

Skupina A (Umea):

15:30 Česko - Bělorusko

19:30 Kanada - Finsko

Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Rusko - Slovensko

19:30 Švédsko - USA

Pátek 19. dubna:

Skupina A (Umea):

15:30 Kanada - Švýcarsko

19:30 Bělorusko - Finsko

Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Slovensko - USA

19:30 Švédsko - Lotyšsko

Sobota 20. dubna:

Skupina A (Umea):

15:30 Česko - Švýcarsko

Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Lotyšsko - Rusko

Neděle 21. dubna:

Skupina A (Umea):

15:30 Finsko - Česko

19:30 Bělorusko - Kanada.

Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 USA - Rusko

19:30 Švédsko - Slovensko

Pondělí 22. dubna:

Skupina A (Umea):

15:30 Švýcarsko - Bělorusko

Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 Lotyšsko - Slovensko

Úterý 23. dubna:

Skupina A (Umea):

15:30 Finsko - Švýcarsko

19:30 Česko - Kanada

Skupina B (Örnsköldsvik):

15:30 USA - Lotyšsko

19:30 Rusko - Švédsko

Čtvrtek 25. dubna:

11:30 o udržení - 1. zápas: 5A - 5B (Umea),

15:30 čtvrtfinále (Umea), čtvrtfinále (Örnsköldsvik),

19:30 čtvrtfinále (Umea), čtvrtfinále (Örnsköldsvik).

Sobota 27. dubna:

15:30 semifinále (Örnsköldsvik),

19:30 semifinále (Örnsköldsvik),

o udržení - 2. zápas: 5B - 5A (Umea).

Neděle 28. dubna:

15:30 o 3. místo (Örnsköldsvik)

o udržení - případný 3. zápas: 5A - 5B (Umea),

19:30 finále (Örnsköldsvik)