Nečekaný krach s Běloruskem. Pomohly jim přesilovky, štvalo Mlčáka

Obrat však Češi nedokonali, znovu dvakrát inkasovali a závěrečná stíhací jízda přišla vniveč.

Vstup do turnaje se kvůli prohře s Běloruskem hodně nepovedl. Jak vypadalo utkání z vašeho pohledu?

Před zápasem jsme si řekli, že po nás určitě půjdou. Věděli jsme, jak hráli v přípravném zápase s Kanadou. Bohužel se nám vstup nepovedl tak, jak jsme chtěli. Dali nám dva góly. V přestávce jsme si v kabině něco řekli, vyrovnali jsme na 2:2, ale přišly oba zbytečné fauly, které soupeř znovu potrestal. Bělorusové rázem odskočili na 4:2. Ve třetí třetině se nám podařilo snížit, zkoušeli jsme to ještě bez brankáře, ale nevyšlo to.

Jak moc vás v plánech rozhodil nepovedený start? Inkasovali jste už po 12 vteřinách…

I to se stává. Dá se říci, že nás nerozhodil. Měli jsme před sebou stále skoro celý zápas, takže jsme z toho žádnou vědu nedělali. Doufali jsme, že to rychle otočíme.

Pokoušeli jste se směrem ke druhé třetině něco změnit?

V šatně jsme si říkali, že to nejsme my a že umíme hrát mnohem lépe, než jak jsme se prezentovali v první třetině. Začali jsme více chodit do branky a snažili jsme se clonit brankáři. To pak předvedli výborně naši útočníci při obou našich gólech, takže to bylo určitě pozitivní.

Klíčovým momentem mohla být situace, při níž Bělorusové byli blízko gólu na 3:0, ale Ondřej Volráb puk odpálil z brankové čáry. Celá akce se ještě zkoumala na videu.

Všichni jsme se dívali ze střídačky na kostku a sám Ondra nám řekl, že to stihl před čárou zachytit. I tohle byl moment, který nás dostal opět do hry. Následně jsme z toho ale znovu vypadli a Bělorusové nám dali další dva góly.

Obě trefy ve druhé části dávali obránci. Máte za úkol co nejvíce podporovat ofenzívu?

Jsme jeden tým a je nám jedno, jestli gól dá bek nebo útočník. Když můžeme podpořit kluky směrem vpřed, tak to určitě uděláme, stejně pomáhají oni nám směrem dozadu. Je to vyvážené, hrajeme v pěti dopředu a v pěti dozadu.

Bělorusové si rozhodující náskok vypracovali v přesilovce. Ty se nakonec ukázaly jako klíčové, souhlasíte?

Je to tak. Když se podíváme na ně, tak hned první přesilovku proměnili. Nám se naopak vůbec nedařily, takže je potřeba to zlepšit. Je potřeba z každé aspoň druhé přesilovky dát gól.

Utkání také nabídlo nespočet vyloučení a několik potyček.

Dalo se to čekat. Bělorusko je podobný tým jako Rusko, s nímž to bývá vždycky vyhrocené. Do jedné jsem byl i sám zapojen. Možná jsem soupeře neměl takhle ohazovat, byl to zbytečný faul, ale takový je prostě hokej.

Čeká vás den volna a v sobotu utkání se Švýcarskem. Co budete chtít zlepšit?

V pátek si ukážeme všechny věci, které byly špatně. Odpoledne nás čeká lehký trénink. Budeme chtít zlepšit přesilovky a celkově se na zápas se Švýcarskem připravit lépe než na duel s Běloruskem.