ONLINE: Česká hokejová osmnáctka zahajuje MS, na úvod čelí Bělorusku

dnes 15:25

Čeští hokejisté do 18 let zahajují světový šampionát ve Švédsku utkáním proti Bělorusům. Trenér Alois Hadamczik postavil do prvního utkání MS do branky karlovarský objev Jana Bednáře. Poradí si čeští mladíci s outsiderem? Utkání sledujte online.

Česko Česko : Bělorusko Bělorusko 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Bednář (Pařík) – Kubíček (A), Kučeřík, Mlčák, Haš (A), A. Rutar, Volráb – Přikryl, Lang, Mužík (C) – Teplý, Barinka, Pšenička – Raška II, Toman, Peterek – Najman, Koffer, Rychlovský – Myšák. Sestavy:

Kolosov (Zinověnko) – Palivko (A), Denisov (A), Kozorez, Koljačonok (C), Volčenkov, Sedov, Fedorenčik – Oksenťjuk, Bujalskij, Usov – Děmčenko, Pinčuk, Kuzněcov – Onufrijuk, Antoškov, Krištal – Bělov, Kačelovskij, Martynov – Palčik. Rozhodčí: Marcus Linde (SWE), Andre Schrader (GER) – Ludvig Lundgren (SWE), Jani Pesonen (FIN) Přejít na on-line reportáž