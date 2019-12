Nikde není psáno, že Kanadu a USA neporazíme, je odhodlaný Pytlík

Komplikuje vám prohra s Němci hodně boj o čtvrtfinále?

Nevím. Není nikde napsané, že bychom nemohli porazit Kanadu nebo USA.

Před sebou teď ale máte ty nejtěžší soupeře. Jak těžké bude proti nim uspět?

V neděli budeme mít volno, sedneme si a řekneme, co budeme hrát. Nemyslím si, že je to ztracené, můžeme porazit kohokoliv na tomto turnaji. Je to krátký turnaj a každý zápas jede od začátku.

V čem bude síla Američanů, vašeho pondělního soupeře?

Mají individuality. Ale když budeme hrát jako tým, podobně jako proti Rusku, tak bychom měli vyhrát.

Čím vás Němci přehráli?

Podle mě tím začátkem, kdy jsme udělali fauly a oni to potrestali v přesilovkách. Ty mají dobré a my jsme měli naopak hodně vyloučených, takže to bylo blbé.

Prohrávali jste už 1:4, ve třetí třetině už to ale bylo 3:4. Věřil jste, že byste ještě mohli vyrovnat?

Těch posledních deset minut jsme hráli fakt skvěle. Ale výsledek neuděláme jen tím, že budeme hrát dobře posledních deset minut. Musíme tak začít od začátku a hrát tak celý zápas.

Byly i problémy v koncovce? Dost dobrých příležitostí jste nevyužili.

Proti Rusku nám tam podle mě padlo všechno, tentokrát jsme měli trochu smůlu, ale snad to bude lepší.

Jak vzpomínáte na tuto halu?

Dobře. (usmívá se) Hrál jsme tady dva roky, takže když jsme sem přišel, tak se mi to všechno vybavilo ty vzpomínky. A ty jsou super.

S Vítkovicemi jste tady nakoukl do extraligy, že?

Jo, tady to byl můj první zápas v extralize. Bylo to super. Je super tady hrát. A fanoušci jsou skvělí, chci jim poděkovat za podporu. To je něco neuvěřitelného.

Překvapila vás podpora na šampionátu?

Jo, moc. Třeba ten první zápas. Z toho jsme byl úplně vedle, protože lidi jsou skvělí. V Česku se umí fandit.

I s Němci bylo vidět, že fandové vás hnali dopředu, byť jste prohrávali.

Taky. Hnali nás dopředu, i ten konec všichni chtěli gól, bohužel se to nestalo. Příští zápas začínáme odznova a uděláme vše pro to, aby to vyšlo.