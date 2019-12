Že se jmenuju Zábranský? Občas si někdo rýpne, říká český kapitán

Moc dobře věděl, jak si čeští hokejisté sobotní porážkou 3:4 přitížili v boji o čtvrtfinále. „Tady ale může každý porazit každého,“ zadoufal.

O hokejové proměnlivosti by právě on mohl vyprávět. Loni mu účast na šampionátu do 20 let těsně unikla. V létě se nevešel mezi dvě stovky branců rukujících po draftu do NHL.

Teď je ale Zábranský jednou z nejvýraznějších postav týmu. A nejen kvůli slavnému jménu. „Občas si někdo rýpne, taková je česká povaha, ale neřeším to.“

Libor Zábranský senior byl špičkový bek. Po kariéře zachránil jeden z nejslavnějších klubů tuzemské historie před krachem. Do Brna vrátil hokejovou euforii i extraligové tituly. Jako koučující šéf se před měsícem vrátil na střídačku Komety.

I proto zatím juniora na šampionátu neviděl. Neuvidí ho ani v pondělí proti Američanům, protože povede extraligový tým proti Karlovým Varům. „Má toho teď dost. Ale všechno mě naučil on,“ řekl devatenáctiletý Zábranský.

Jako malý doma plakal, když tátu při angažmá v Pardubicích posílali rozhodčí na trestnou lavici. I Zábranský mladší hraje důrazně. Na tváři mu houstne plnovous, k tomu mohutná muskulatura. Když porovnáte jejich fotky v helmách, jsou téměř k nerozeznání. Mimo led podědil zase tátovu ráznost. Klidně vypálí, že „když Rusové prohrávají, hrají jako prasata“.

Zatímco Zábranský starší se vypracoval mezi hlavní hybatele českého hokeje, potomek se teď musí pokusit juniory rozhýbat k mimořádným výkonům proti zámořským týmům. „Amerika i Kanada mají ohromnou kvalitu, každý druhý hokejista je draftovaný,“ uvědomuje si. On se k NHL snaží proklestit přes zámořské juniorky.

„Po měsíci jsem si říkal, že bych nejraději sedl na letadlo a hrál zase v Brně,“ přizná zadák týmu Moose Jaw Warriors hrající WHL. „Evropani to mají těžší, protože Kanaďan dostane přednost, když jsou na stejné úrovni. Zocelilo mě to lidsky i hokejově.“

Zábranský rozšiřuje kolonku hráčů, pro které v Americe používají výraz „rink rats“ (ledové krysy). Jako caparti nevylezli kvůli rodičům ze zimáků. Jen na posledních šampionátech do 20 let fandové zaznamenali v reprezentaci známá hokejová příjmení Reichel, Zadina nebo Galvas.

Se Zábranským nyní na turnaji hraje syn bývalého extraligového útočníka Karla Pláška. Náhradním gólmanem je Nick Malík, jehož otec nasbíral téměř sedm set startů v NHL.

I takhle se rodí juniorské reprezentace.