Úkol pro českou hokejovou dvacítku: zkusit ještě jeden zázrak

Pro hokejovou reprezentaci do 20 let o víkendu na světovém šampionátu v Ostravě velmi rázně skončila jedna vánoční pohádka a junioři se ocitli ve skutečném světě.

Bez iluzí, kouzel i zázraků.

Prohráli s Německem, což – pokud dnes a v úterý nebudou bodovat proti USA a Kanadě – je připraví o postup do čtvrtfinále. A bude je čekat jen nervózní série o udržení v elitní skupině MS.

Ne, ještě není nutné pomýšlet na truchlivý scénář, třeba výhra nad Ruskem nakonec svůj lesk v zamotané skupině, kde Rusové vzápětí smetli Kanadu 6:0, bude mít. Třeba když Rusové prohrají v 60 minutách s Německem, je český postup jistý.

Česko - USA Sledujte od 19 hodin online.

Co už ale černě vidět musíte, je to, co se děje na ledě. Výhra nad Ruskem byla vánočním zázrakem. Dopomohl k ní nejistý ruský gólman, soupeřova nedisciplinovanost, štěstí. Bylo ale zřejmé, že Rusové český mančaft často přehrávají, až komicky někdy působily chyby obránců, kteří tak dlouho vyčkávali s pukem za brankou, až si ho s lehkostí vzali ruští útočníci.

A proti Německu byl český (ne)um ještě zřetelnější. Zároveň – a to je nejsmutnější – to byl kontrast k tomu, že když bouchnou na svazu do stolu, napumpují peníze a úsilí správným směrem, hokej vskutku může během několika let růst. Německo bylo ještě na přelomu tisíciletí otloukánek, teď pravidelně na světových šampionátech postupuje do čtvrtfinále, má stříbro z poslední olympiády a především je o jeho hráče zájem v zámoří.

Dominika Bokka loni draftovali v 1. kole St. Louis, on třetím rokem hraje švédskou ligu a v sobotu dal Čechům dva góly. Moritze Seidera si letos jako šestého v pořadí vybral Detroit a on asistoval u tří branek. Jsou tu i další, kteří od sedmnácti hrají s dospělými v německé lize. „Ti kluci dělali rozdíl. Věděli jsme o nich, snažili jsme se je bránit, ale dali góly v přesilovkách, kde jsme je neuhlídali,“ řekl bek Martin Haš.

To u Čechů marně hledáte rozdílové hráče – takové, na které musí soupeř nasadit hlídací komando a stejně to nestačí. Už tradiční bolestí napříč kategoriemi je absence konstruktivních obránců. Stačí se podívat do extraligových statistik, kde po 30 kolech najdete jen osm hráčů do 20 let, kteří nastoupili v 10 a více zápasech. A jen dvěma z nich ještě nebylo osmnáct. Ani v jiných evropských soutěžích téměř nehrají...

To se logicky projevuje.

I v tom, že tým byl proti Němcům nedisciplinovaný, často vylučovaný a chybí mu přirozený lídr. Matěj Pekař, křídlo z první lajny, hrál jen šest minut. Parťák z útoku Jan Jeník až příliš tahal puk sám. Kapitán Libor Zábranský si nechal dát desítku a ve druhé třetině Češi hráli jen na čtyři beky.

„Nejedou nám nohy, nechceme udělat krok navíc a snažíme se to vyřešit hokejkami. Výsledkem jsou zbytečná vyloučení, která nás poté položí na kolena,“ míní útočník Ondřej Pavel.

Těžko se z popsaných bolestí český hokej vyléčí ze dne na den, a tak má-li skončit 15leté juniorské čekání na medaili, je třeba v Ostravě zažít ještě nějaký zázrak.