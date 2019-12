Po euforii zklamání. Němce jsme ale nepodcenili, odmítá tříbodový Haš

Čemu přičítáte velké množství faulů? Nebylo to i o tom, že němečtí útočníci byli třeba drobnější než Rusové?

Pár zbytečných faulů tam bylo. Dostali jsme dvě desítky, chvíli jsme hráli na čtyři beky. To by nebyl takový problém, ale pak se tam točí pár stejných hráčů, další se na led ani nedostanou, to už je chyba. Kluci pak nejsou v tempu, musíme hrát v pěti a točit všechny lajny.



Přitom jste měli dvě silné pasáže po kontaktním gólu na 1:2, ale místo vyrovnání z přesilovek jste inkasovali ve třech na 1:3...

Nějaké přesilovky jsme využili, to nám hodně pomohlo, ale taky jsme pak měli přesilovky pět na tři, ve kterých jsme bohužel gól nedali. Němci ano, to rozhodlo zápas.

Cítili jste velkou energii po snížení na 3:4?

Byli jsme v euforii, měli jsme přesilovky, byli jsme celou dobu u nich v pásmu. Mohli jsme ještě dát góly a vyrovnat na 4:4.

Připouštěli jste si, že jste proti Němcům favority vy?

Vůbec jsme Němce nepodcenili. Věděli jsme, že mají dobré hráče, talenty. Připravovali jsme se na to jako na každý jiný těžký zápas.

Je to velká komplikace před těžkými duely s USA a Kanadou?

Stačí hrát svoji hru, kterou víme, že umíme. A vyvarovat se faulů, ubojovat to. Proti Rusku jsme to ukázali, že to dovedeme. Musíme hrát úplně stejně.

Máte v hlavě čtvrtfinále, nebo spíš boj o udržení?

Ani jedno. Teď máme jen příští zápas, do toho musíme jít se vším, co máme.

Panovalo v šatně velké zklamání?

Zklamání to je, protože jsme si věřili, že můžeme Němce porazit. Vlastně jsme je měli porazit. To se nestalo, rozhodla oslabení. Do příštího zápasu se musíme připravit líp.

MS do 20 let Program a výsledky

První gól Němci do branky doslova dotlačili. Těžko se v tom dalo vyznat, byl to vlastní gól?

Viděl jsem to moc dobře, byl jsem na lajně. Puk skákal na brankové čáře, snažil jsem se to dát pryč, ale bohužel jsem to dal přímo do Dostyho a od něho se to odrazilo do mě a pak do brány. Byl to trochu smolný gól, ale moc víc se dělat nedalo. Udělal jsem, co mohl.

Jak velké problémy vám dělaly jejich dvě první lajny?

Věděli jsme, že tam jsou, koukali jsme i na videa. Věděli jsme, že Stützleho a Seidera si musíme pokrýt. Jejich rozehrávky se nám docela dařilo bránit, ale když se dostali do zóny, byli dobří. Tam taky dali góly a rozhodlo to.