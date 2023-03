K čemu je potřebujeme? Ruská legenda navrhuje po zákazu odstoupení z IIHF

V současnosti 62letý trenér Nižního Novgorodu v KHL odpovídá na krok IIHF, která ruským a běloruským hráčům i národním celkům v reakci na rozpoutání války na Ukrajině prodloužila zákaz startů i pro ročník 2023/24. A tím pádem také pro květnový světový šampionát v Praze a v Ostravě, kterým sezona vyvrcholí.

„Je to můj osobní názor, ke kterému pokládám i rozumnou otázku: K čemu vůbec IIHF potřebujeme?“ táže se Larionov na serveru Allhockey.ru.

„Musíme si být jisti, že nás budou respektovat,“ říká dále a rozvádí své úvahy. Vyjadřuje se také proti formátu, kterým se v současnosti světové šampionáty hrají.

„Sedm zápasů v základní skupině je pro národní tým prakticky zbytných. Celé je to jen formalita. Bylo by moudré to přehodnotit.“ Poslední větou naráží právě na zahájení postupného odchodu z federace.

Igor Larionov

Východisko hledá v zámoří. „Bavíme se tu často o zahraničních hokejistech, kteří hrají v KHL, přitom tu nebudou. Za prvé bude od příští sezony platit limit tří cizinců na klub. Za druhé si málokdo z nich kvůli restrikcím bude moct zahrát za národní týmy. Vždyť téměř všichni reprezentanti přicházejí z NHL.“

Do budoucna nezavrhuje pokračující omezenou spolupráci tamní federace s IIHF, nýbrž volá po jednáních s NHL, která by ruskému hokeji přinesla chybějící peníze.

„Můžeme s nimi vyjednávat o přestupech hráčů. Za posledních deset let jsme přišli, jestli se nepletu, o 23 milionů dolarů. To jsou peníze za kluky, kteří do Severní Ameriky odešli z KHL zdarma. Přitom by se velmi hodily Nižnímu Novgorodu, Novokuzněcku a všem dalším městům, která vychovávají mladé hokejisty.“

NHL ovšem loni v březnu kvůli ruské invazi pozastavila tzv. Memorandum o porozumění (MoU). Jde o dohodu, která usnadňovala interakci při možných přesunech mezi zámořskou soutěží a KHL.

Vedení nejslavnější hokejové ligy navíc klubům nařídilo, aby přestaly komunikovat s ruskými celky a tamními agenty. Přestupům tak zcela nezabránilo, jenže je výrazně zkomplikovalo. Jinak se podle smlouvy uzavřené s IIHF přechází z členských zemí federace (vyjma Ruska) za oceán podle přesně daných odměn za výchovu hráče. Jedná se o částky v řádech jednotek milionů korun.

Reakce sportu na válku na Ukrajině

„Máme tu spoustu otázek, o nichž je třeba diskutovat. Nevím, jak moc do toho budou zasahovat právníci. Já se na věc koukám z pohledu hokejistů,“ doplňuje čtyřnásobný mistr světa, trojnásobný šampion Stanley Cupu a dvojnásobný olympijský vítěz Larionov.

Člen Triple Gold Clubu se proslavil zejména v Detroitu. Jako hráč začínal ve Vancouveru, jenž ho v roce 1985 draftoval a kam se po rozporech se sovětskými úřady dostal o čtyři roky později. Odmítal také drsný dril kouče Viktora Tichonova.