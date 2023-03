Hašek kritizuje vedení světového hokeje: Je mi na zvracení! Nikdo vám nevěří

„Na základě bezpečnostních rizik?! To je největší lež na světě! Děláte z lidí blbce, děláte z ruských sportovců blbce. Proč jasně neřeknete pravý důvod? Nikdo vám už nevěří,“ zlobil se Hašek na Twitteru.

Mezinárodní hokejová federace v prohlášení uvedla, že situaci podrobně probírala s renomovanou společností specializující se na hodnocení rizik v důsledku různých globálních výzev.

Vzhledem k jejímu doporučení došla Rada IIHF k závěru, že je stále příliš brzy znovu integrovat obě země do mezinárodních soutěží.

„Bylo by to riskantní především v otázce bezpečnosti hráčů, členů realizačních týmů, organizátorů i fanoušků,“ vysvětloval v krátkém videu Luc Tardif, prezident IIHF.

Dominik Hasek @hasek_dominik Měli bychom být všichni nadšeni-ok.Ale to vysvětlení důvodu suspendace:”Na základě podrobného posouzení rizik…..”.!?To je největší lež na světě a je mi z toho na zvracení! Děláte z lidí blbce,děláte z ruských sportovců blbce. Proč jasně neřeknete pravý důvod? Nikdo vám už nevěří https://t.co/4zcWAKMPbR oblíbit odpovědět

Stejná slova zvolil i na začátku roku během světového šampionátu juniorů, který se měl původně konat v Omsku a Novosibirsku, ale nakonec proběhl v kanadském Halifaxu a Monctonu.

Odebrání pořadatelství nepřičítal aktuálnímu politickému dění, na otázky ohledně budoucnosti odpovídal vyhýbavě. Už dříve prohlásil, že turnaje bez Rusů nejsou tak atraktivní a pronesl přání ohledně jejich brzkého návratu.

Hašek Tardifův alibistický postoj několikrát veřejně kritizoval. A nyní zdůraznil, že když odpovědní lidé z Mezinárodní hokejové federace rozebírají aktuální dění mimo kamery při soukromé konverzaci, hovoří úplně jinak.

„Mezi čtyřma očima řeknou: My to víme, ale to je kvůli pojistce, aby nás Rusové nemohli soudit. Takhle to doporučujou právníci. Kdybychom řekli pravdu, tak jsme v pr... Takže raději IIHF lidem lže a my vlastně nevíme, proč Rusové a Bělorusové nejedou na MS. Velmi smutné!“

„Vysvětlení od IIHF bude mít velmi neblahý dopad na celkový vývoj konfliktu a na další rozhodování sportovních federací, MOV a podobně. Pokud to teď hned neodsoudím(e), tak to ve finále může stát spousty životů,“ dodal Hašek.

Pompézní oslava olympijského zlata před plným Staroměstským náměstím v Praze. Rozjařené hráče fanoušci vítali jako národní hrdiny, z pódia jim kynul vedle Růžičky i brankář Dominik Hašek a dav skandoval: „Hašek na Hrad!“.

V předchozích dnech se rovněž vyjádřil na adresu prezidenta Ruské hokejové federace Vladimira Treťjaka, který v rozhovoru pro televizní stanici Vesti Voroněž řekl, že s účastí národního týmu na šampionátu v Praze a Ostravě počítá.

Přesvědčení o návratu svých krajanů na mezinárodní scénu odůvodnil následovně: „Všichni pořád opakují slovo bezpečnost, ale o jaké bezpečnosti to mluví? Ani jednomu Ukrajinci se v naší zemi nic nestalo, všechno je u nás poklidné. Obecně to jsou od nich jen výmluvy.“

„My postoji IIHF nevěříme a Rusové ho nechápou. A obě strany mají pravdu, neboť prolhaná IIHF oběma stranám lže. Vladymu bych chtěl vzkázat, že už začínáme připravovat program na pomoc ruským sportovcům i s možností startu na olympijských hrách,“ reagoval Hašek.

Dobrovolnou platformu pro vybrané jedince, kteří budou chtít veřejně vystoupit proti režimu prezidenta Vladimira Putina, má v plánu představit během léta.

„Za aktuálních podmínek nemohou soutěžit, byli by reklamou na válečné zločiny. Ty podmínky je třeba změnit. Pak může být ruský sportovec tím nejlepším protiválečným ambasadorem,“ napsal bývalý reprezentační brankář.