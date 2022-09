Hašek o Rusech v Praze: Od NHL bych jejich účast vnímal jako velký podraz

Od začátku kauzy se Hašek proti startu Rusů hlasitě ozývá. Dokonce se podílel na vzniku dopisu, které ministerstvo zahraničí v čele s Janem Lipavským odeslalo vedení NHL.

Zdá se ovšem, že jeho snaha byla zbytečná a dva říjnové duely mezi San Jose Sharks a Nashville Predators se v Praze uskuteční i s ruskými zástupci. Zmíněné kluby totiž přijedou ze zemí schengenského prostoru, Švýcarska a Německa, v nichž odehrají přátelské zápasy.

„Musíme se chovat především podle platných zákonů. Jak České republiky, tak Evropské unie, které jsme součástí,“ podotýká Hašek.

Proč jste neuspěl?

Situaci mění, že sem hokejisté přijedou z jiné členské země. Náš stát je nemůže zastavit hned na letišti. Zákon je na prvním místě, to já říkám pořád. Pokud nebude zatím změněný, tak jej musíme respektovat. Tak to má být, tak to i doporučuji.

Máte tedy pro vpuštění ruských hráčů do Česka nakonec vzhledem k okolnostem jisté pochopení?

Ještě uvidíme, jak se k tomu postaví NHL. Zná postoj našeho ministerstva zahraničí. Ví, že z naší strany není zájem, aby tady ruští hokejisté hráli. Pakliže tady NHL nechá ruské hokejisty hrát, budu to považovat z její strany za velký podraz. Vždyť je tamnímu vedení jasné, co náš stát chce a o co se snaží. Ale jak se soutěž zachová, záleží jen na ní. Ponese si následky.

A Česko?

Opakuji, že je hlavní, abychom se zachovali podle zákonů. Oni to celé trošičku obešli, udělali si víza skrze jiný stát, a ta platí pro celý schengenský prostor. Pořád zbývá týden, aby se NHL k tomu vyjádřila a zachovala se podle toho, co považuje za správné.

Dominik Hasek @hasek_dominik NHL zná stanovisko našeho MZV. Pokud by sem přijeli ruští hráči na speciální víza vydané v jiné zemi EU, považoval bych to od @NHL za podraz vůči naší zemi a jejím občanům. @mzvcr , @vnitro a cizinecká policie by podle toho museli-měli jednat. oblíbit odpovědět

Mike Grier, generální manažer San Jose, se nechal slyšet, že buď přijedou kompletní, nebo vůbec. Může postoj klubu převážit rozhodnutí vedení soutěže?

Ne, v tomhle má jednoznačné slovo jen NHL. Každý klub může mít samozřejmě svůj názor, ale zároveň podléhá soutěži. Já chci, aby tady ty zápasy byly. Pokud by sem však nepřijeli vůbec, bylo by to v pořádku. A pokud i s Rusy? Vždyť dobře vědí, že nejde o vůli našeho ministerstva. Fanoušci, sponzoři a všichni kolem NHL si na to vytvoří svůj pohled.

A kdyby šéfové NHL skutečně nakázali týmům přijet bez Rusů?

Tak to musí dodržet. Vedení NHL tohle určí. Klub může vydat třeba nějaké prohlášení, ale spadá pod soutěž, která se musí rozhodnout, jak s žádostí českého ministerstva naloží.

Zklamala vás mediální prohlášení Tomáše Hertla a Radima Šimka, hráčů San Jose, kteří účast ruských hokejistů v Praze podpořili?

Deset měsíců v roce pobývají v Americe, u nich je hokej na prvním místě. Navíc vím, jak takové mužstvo funguje. Vůbec nepovažuji jejich prohlášení za špatná, chtějí udělat to nejlepší pro svůj tým. Tak se v klubu žije. Podpořit své spoluhráče je správné.

Jsou od konfliktu moc daleko?

Hned by byla situace jiná, kdyby bomby dopadaly na jejich rodiče a příbuzné. Velmi pravděpodobně by názor změnili. Ale i já byl hokejista, i já dělal v jejich letech všechno pro to, aby mužstvo vítězilo. Chápu je.

Budete sám v rámci jakéhosi osobního protestu pražská utkání NHL bojkotovat?

Zápasy sledovat neplánuju, vlastně jsem o jejich návštěvě zatím ani příliš nepřemýšlel. Kdybych měl možnost si s ruskými kluky popovídat, tak ale rád přijdu. Potěšilo by mě, kdyby slyšeli názor člověka, který nechce, aby tady hráli. Pokud sem budou vpuštěni a NHL přijede i s nimi, vysvětlím jim rád svůj pohled, aby pochopili, proč by tu startovat neměli.