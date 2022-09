Do Česka buď s Rusy, nebo nikdo, zní z NHL. Zrušení nehrozí, věří promotér

Definitivní rozhodnutí o tom, zda Česko zneplatní udělená víza, aby se ruští sportovci nemohli do země dostat, dosud nepadlo. Emoce ale vzbudila už zpráva, že Česko o podobném kroku uvažuje.

„Buď pojedeme všichni, nebo nikdo. Jsme tým,“ prohlásil třeba generální manažer San Jose Sharks Mike Grier.

A dodal: „Stojíme za hráči a vím, že NHL situaci řeší. To, co se děje (válka na Ukrajině), není chyba hráčů, neměli by za to být trestaní. Doufám, že k ničemu nedojde, ale pokud ano, rozhodneme se jako celek.“

Vlivný hráčský agent Dan Milstein, který zastupuje mnoho ruských hokejistů, toto vyjádření na sociálních sítích podpořil: „Skvělé vůdcovství, jeden za všechny, všichni za jednoho.“

V Praze se 7. a 8. října mají odehrát utkání základní části mezi Sharks a Nashville Predators, v obou klubech Rusové působí. V prvním týmu Nashvillu útočník Jakov Trenin (případně na farmě brankář Jaroslav Askarov), San Jose má pod smlouvu útočníky Alexandra Barabanova a Jevgenije Svečnikova.

Proti jejich účasti dlouhodobě brojí bývalý brankář Dominik Hašek, ve spolupráci s ním ministerstvo zahraničí zaslalo NHL dopis, v němž stálo, „že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území“.

Náměstek Martin Smolek v něm doplnil: „Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast Rusů na soutěžích v Evropské unii, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise.“

Pokud by ruští sportovci opravdu přišli o víza, mohlo by se stát, že se akce s názvem „Global Series“ v Praze neuskuteční, protože by kluby odmítly dorazit?

„Za nás vše platí tak, jak je. Zařizujeme produkční stránku, věci ohledně vstupu ruských hokejistů jdou mimo nás, ale pořád věříme, že to bude v pořádku,“ říká Ondřej Pojzl z Live Nation.

Zástupce komisaře NHL Bill Daly pro agenturu AP uvedl, že všichni hráči mají odpovídající víza a ohledně cestování ruských hráčů nemá žádné obavy.

„Vedení ligy nám řeklo, že žádné problémy při cestování neočekává,“ doplnil klub z Nashvillu.

Utkání v pražské O2 areně mají zahájit novou sezonu zámořské soutěže. Obě mužstva ještě předtím čekají exhibiční utkání. Predators se 3. října utkají se švýcarským klubem SC Bern, Sharks o den později vyzvou německý Eisbären Berlín.

Na začátku listopadu zavítají do Evropy také Columbus Blue Jackets a Colorado Avalanche, které čekají dva duely ve finském Tampere.