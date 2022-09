Zápasům NHL v Praze už zřejmě nic nebrání. Ruští hokejisté přijedou

Zápasy NHL v Praze se 7. a 8. října s největší pravděpodobností uskuteční, a to i za účasti ruských hokejistů. Vyplývá to z vyjádření ministerstva zahraničí, které pro iDNES.cz v úterý uvedlo, že pro pohyb v rámci schengenského prostoru žádné opatření vůči ruským občanům nezvažuje. Kluby San Jose Sharks a Nashville Predators odehrají příští týden přátelská utkání v Německu, respektive Švýcarsku, a do Česka přijedou z těchto zemí.