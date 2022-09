Hertl a Šimek chtějí ruské spoluhráče v Praze. Nejsou součástí války, hlásí

Z řad San Jose se aktuální dění týká útočníků Alexandra Barabanova a Jevgenije Svečnikova, obránce Nikolaj Knižov laboruje se zraněnou achillovkou.

„Stojíme za nimi, především za Barbiem. Minulou sezonu jsem vedle něj sehrál spoustu zápasů, je to skvělý kluk,“ uvedl Hertl pro server San Jose Hockey Now.

„Situace je těžká. Ale není to chyba hráčů, neměli by být trestáni. Je to jeden z nejmilejších kluků, jaké znám,“ zastal se jednoho ze svých ruských spoluhráčů.

Ve stejném duchu se vyjádřil také Šimek: „S válkou nesouhlasím, ale Barbie není její součástí. Pokud bude muset zůstat doma, zůstaneme všichni.“

Bronzový medailista z letošního světového šampionátu svými slovy navázal na generálního manažera Sharks Mike Griera, který se za Barabanova se Svečnikovem rovněž postavil.

„Stojíme za nimi, jsme tým. NHL vše řeší. Doufám, že k ničemu nedojde, ale pokud ano, rozhodneme se jako celek.“

Grierovo prohlášení přišlo jako reakce na rozhodnutí ministerstva zahraničních věcí, které po rozhovorech s bývalým brankářem Dominikem Haškem zaslalo vedení zámořské soutěže dopis, v němž upozornilo, „že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území“.

„Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast Rusů na soutěžích v Evropské unii, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise,“ uvedl náměstek Martin Smolek.

Kromě Barabanova se Svečnikovem by potíže s cestou do Prahy mohl mít také útočník Jakov Trenin z Nashvillu. „Vedení ligy nám řeklo, že žádné problémy neočekává,“ zní z tábora Predators.

Také organizátoři NHL Global Series, která se do Prahy vrací po třech letech, s pořádáním akce i nadále počítají. Zatím není jasné, jak se situace vyvine.

Pokud nedojde ke změnám, v O2 areně 7. a 8. října odstartuje nový ročník zámořské soutěže. Nashville navíc 3. října sehraje exhibiční utkání se švýcarským týmem SC Bern, San Jose vyzve o den později německý Eisbären Berlín.

Na začátku listopadu zavítají do Evropy také Columbus Blue Jackets a Colorado Avalanche, které čekají dva duely ve finském Tampere.