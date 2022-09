Ruští hokejisté před cestou do Prahy víza nedostanou, tvrdí ministr Lipavský

Ruští hokejisté z kádru San Jose Sharks a Nashville Predators nová víza do Česka, potažmo do schengenského prostoru, nedostanou. Pokud budou mít již platné vstupní povolení, měli by být vpuštěni a v Praze mohou se svými týmy zahájit sezonu NHL. Další jednání však situaci možná změní. Takový postoj má ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).