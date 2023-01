Šéf hokeje: Proč nehrají junioři v Rusku? Otázka bezpečnosti, ne politiky

Aktuální mistrovství světa do dvaceti let se původně mělo konat v Novosibirsku a Omsku, ale IIHF jej kvůli ruské agresi přesunuli do Halifaxu a Monctonu.

„Otázka zněla jasně: Bylo by to tam bezpečné? Nebylo. Co kdyby fanoušci z ostatních zemí řekli něco špatného o Putinovi?“ vyprávěl devětašedesátiletý Francouz v rozhovoru pro The Hockey News.

A vzápětí dodal: „Rusové navíc momentálně stejně nedostanou víza. Celkově šlo o jednoduché rozhodnutí, zkrátka to nebylo možné.“

Už během minulého roku sportovní veřejnost Tardifovi vyčítala, že směrem k Rusku a Bělorusku nezaujal razantnější postoj a zvolil spíše vyčkávací strategii.

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif

Ač mu zámořský novinář Ryan Kennedy připomněl, že ruské rakety v úterý rozbombardovaly hokejovou arénu v Doněcku, ani krátké vyjádření k hrůzám na Ukrajině z něj nedostal.

MS hokejistů do 20 let příloha iDNES.cz

„Nemůžeme se nechat ovlivnit politickým nátlakem, vždyť konflikty momentálně hoří na více místech. Vždy jde především o bezpečnost našich akcí a samotných hráčů.“

Rusové a Bělorusové i přes absenci na světových turnajích zůstávají členy elitních skupin, do nižších pater zatím nepadají. Další diskuze na toto téma čeká IIHF na konci května po mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku.

„Rozhodnutí, k němuž na kongresu dojdeme, bude platit jen na další rok. Chceme probrat veškeré scénáře, ale samozřejmě jim nemůžeme držet místo třeba deset let,“ řekl prezident Mezinárodní hokejové federace.

Nápad přesunout turnaje právě do dvou kanadských měst, kde se nehraje NHL, označil za povedený: „Lidé turnajem žijí! Jsme rádi, že se koná v tradičním vánočním termínu, který k juniorskému hokeji zkrátka patří.“

Tento krok kvitují také ruská média, která kritizují především nepřipravenost hokejové arény a infrastruktury v Novosibirsku. Městu chybí letištní terminál, opravený most nebo nová stanice metra.

Nová hokejová aréna v ruském Novosibirsku.

„Připomíná to orientální bazar, kde vás u východu z metra vítá hromada stánků rychlého občerstvení, hrací automaty převlečené za legální loterie, důchodci spontánně prodávající zeleninu, městští šílenci a cikáni, kteří se vám snaží prodat ukradené šperky,“ napsal deník Sport-Express.

Kanada se mezitím baví hokejem, diváci navštěvují zápasy v hojném počtu a těší se na atraktivní semifinálové bitvy Česka se Švédskem a domácího výběru se Spojenými státy americkými.