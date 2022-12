Hašek chce, aby ruští sportovci nesměli startovat. Podporujete Putina, píše

„Napsal jsem přiložený otevřený dopis, abych přitáhl celosvětovou pozornost k tomu, jak nyní některé sportovní soutěže ve světě přispívají k válečným nepokojům v Evropě, které si každý den vyžádají desítky, stovky, možná i tisíce životů,“ píše Hašek v úvodu otevřeného dopisu.

Ten se točí okolo jednoho základního bodu - nedovolit ruským sportovcům startovat na sportovních akcích.

Už nyní se ruské národní týmy neúčastní mezinárodních soutěží, včetně hokejového mistrovství světa nebo akce Euro Hockey Tour.

To ovšem podle Haška nestačí.

„Pokud nechceme podporovat ruskou válku na Ukrajině, nemůžeme v této době umožnit ruským sportovcům s námi soutěžit,“ uvádí.

Hašek volá po tom, aby hvězdy typu Ovečkin, Kučerov, Malkin, Panarin nebo Kaprizov přestali nastupovat v NHL.

„Jejich neúčast nepovažuji v žádném případě za nějakou sankci vůči nim, ale naopak za pomoc jim s rychlejším ukončením této války. A tím také společně pomůžeme k záchraně desítek tisíc životů, včetně jejich ruských spoluobčanů, kteří byli naverbováni do této války,“ vysvětluje.

Hašek v minulosti už několikrát veřejně vystoupil proti ruské agresi na Ukrajině. Nepřál si příjezd ruských hokejistů při zápasech NHL v Praze, nesouhlasil také s odchodem Dmitrije Jaškina do Kontinentální ligy, naopak se zastal českých vyslanců, kterým kvůli angažmá v KHL zakázal svaz reprezentovat národní tým.

„Dodnes jsem z vaší strany nikde nečetl ani neslyšel jednoznačné odsouzení ruské agrese včetně spáchaných zločinů,“ adresuje sportovním organizacím.

„Nejhorší však je, že tolerujete účast ruských sportovců ve vašich soutěžích. Tím každá vámi organizovaná soutěž vědomě daruje Rusku miliardy dolarů na propagaci jeho agresivní politiky. Každý sportovec má pro danou zemi obrovskou reklamní a marketingovou hodnotu. Tato hodnota je tím větší, čím je soutěž uznávanější a čím je sportovec úspěšnější. Každý stát tohoto využívá ve svůj prospěch k prosazování svých politických zájmů a cílů,“ uvádí.

Nejvíce se v hokejovém světě v souvislosti s válkou na Ukrajině pravděpodobně mluví o Alexandru Ovečkinovi. Ten nadále vystupuje na sociálních sítích s fotografií s prezidentem Vladimirem Putinem a boje na východě Evropy okomentoval jen v únoru, a to velmi neutrálně. „Snad brzy skončí,“ řekl tehdy.

Fotografii mazat nechce, prý aby neohrozil svou rodinu. „Je to můj prezident. Ale nejsem politik. Jsem sportovec a to, co se děje, nemám pod kontrolou. Jde o těžkou situaci pro všechny,“ prohlásil.

Naopak Hašek nesouhlasí, že by politika do sportu nepatřila.

„Rusko ničí všechny hodnoty, které tvoří základ naší demokratické kultury. Tím, že nadále umožňujete vstup ruským hráčům do vašich soutěží, jste se rozhodli toto vše podpořit,“ míní.

Dokonce si myslí, že právě i například NHL je zodpovědná za vzniklé majetkové škody, stejně tak i za ztracené životy nevinných vojáků i civilistů.

„Rusku věnujete mnohamiliardovou reklamu na provádění jeho agresivní politiky, to považuji za neomluvitelné. Chci věřit, že se v následujícím období rozhodnete přestat podporovat válku na Ukrajině a nedovolíte ruským sportovcům, aby ve vašich soutěžích propagovali agresivní ruskou politiku,“ píše jasně.

Zároveň uvádí, že každý ruský sportovec má právo na vlastní názor na válku na Ukrajině, jen nikdo nemá povinnost s ním souhlasit. I tak žádá v případě vyškrtnutí všech ruských sportovců ze soutěží o jejich maximální podporu, dokud se situace neuklidní.

„Určitě by se mělo jednat o jistou finanční podporu nejen pro každého sportovce, ale i pro jeho rodinu, včetně kvalitního zdravotního pojištění. Toto by mělo být snadno dosažitelné ve spolupráci NHL s NHLPA a věřím, že WTA a ATP to také dokážou vyřešit,“ myslí si.

Rusové ve světě by podle Haška měli rovněž pochopit, co vlastně Putin na Ukrajině páchá. Jeho kroky porovnává s nástupem fašismu ve třicátých letech minulého století v Německu a apeluje na vzdělávání ruských sportovců.

Alex Ovečkin z Washingtonu se třemi puky a haldou čepic za hattrick proti Chicagu. Byly to jeho 798., 799. a 800. gól v NHL.

„A především je můžeme naučit, co všechno mohou jako občané Ruska udělat pro to, aby válka co nejdříve skončila, bylo zachráněno co nejvíce životů a oni zase mohli začít soutěžit s námi,“ přeje si.

Problém v přístupu organizací jako NHL odůvodňuje vzdáleností. Země blízké Ukrajině se bojí, že po jejím pádu napadne i je. „Proto si zkuste představit, jak hrozné by bylo, kdyby se některá z vašich sousedních zemí rozhodla získat vaše území a jednoduše by vás napadla a částečně nebo úplně by srovnala se zemí města jako Montreal, Minnesota, Valencia, Manchester, Frankfurt, Bordeaux, Melbourne, Göteborg, Montevideo nebo další,“ píše.

„Přišli byste o příbuzné, manželky, manžely, děti. Některé agresor odvede pryč a už se s nimi nesetkáte. Pro vás je to v tuto chvíli možná fantazie, ale pro Ukrajince každodenní realita pod ruskou palbou,“ pokračuje.

Hašek doufá, že jeho dopis pomůže světovým organizacím lépe pochopit problém, který on vnímá. Podle něj jim odborníci po válce reklamy na ruskou válku i tak spočítají a Ukrajině je budou muset uhradit.

Přesto se loučí se slovy: „Pokud i u vás platí rčení, že „ani ta nejkrásnější hra na světě není více než lidský život“, pak nepochybuji, že se rozhodnete správně a přispějete k rychlejšímu ukončení konfliktu a záchraně mnohých životů. S pozdravem Dominik Hašek.“