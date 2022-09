Hašek kritizuje rozhodnutí svazu. V otevřeném dopise žádá vysvětlení

„Něco tak zásadního jako zakázat reprezentovat a nevysvětlit veřejnosti a především potrestaným hráčům důvody považuji nejjemněji řečeno za neprofesionální. Vyzval jsem oficiálním dopisem hokejový svaz o přesné vysvětlení tohoto rozhodnutí. Tedy čím se daní hráči provinili,“ vysvětlil Hašek v příspěvku na twitteru.

Český hokejový svaz se minulý čtvrtek po vzoru Švédska a Finska rozhodl, že hráči, kteří od začátku invaze na Ukrajinu odešli hrát do Ruska, nesmí nastupovat za národní tým.

„Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na svém zasedání ve čtvrtek 25. 8. 2022 rozhodl o tom, že nebude do reprezentace povolávat hráče, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíší smlouvu s některým klubem KHL,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Sám Hašek se ke krokům svazu vyjádřil už před týdnem pro iDNES.cz: „Nechápu to. Když někdo něco zakáže, musí v první řadě uvést proč. Ať je to zákon, pravidlo, nebo něco dalšího. Od výkonného výboru je to neprofesionální, neomluvitelné a naprosto nepochopitelné rozhodnutí. Nemám slov.“

Stále však postrádal patřičné vysvětlení, a proto zaslal zástupcům ČSLH otevřený dopis, jehož plné znění zveřejnil web isport.cz.

Hašek v dopise mimo jiné přirovnal jednání svazu k období před sametovou revolucí. Tehdy totiž hráči, kteří emigrovali do zámoří, také nesměli reprezentovat.

„Museli bychom jít před rok 1989 a vzpomenout na jména jako Nedomanský, Farda, Musil, Klíma a další. Ano, byla jiná doba, jiná situace, ale ani tenkrát, a ani nyní se veřejnosti a hráčům nikdo neobtěžoval vysvětlit důvod,“ přiblížil ve svém dopise.

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

Ačkoliv dlouhodobě bojuje proti jakékoliv podpoře Putinovy agrese vůči Ukrajině a pobízí vládu, aby přijala zákon, který zamezuje českým občanům pracovat v Rusku, jednání svazu nepovažuje za správné.

„Především samotným postiženým hráčům a jejich rodinám by mělo být jasně vysvětleno, čeho se přesně dopustili, že nemohou hrát za národní mužstvo. Aby se mohli, pokud mají zájem, obhájit. Vůbec si nedokážu představit, že jsem potrestán a není mi sděleno, čím jsem se provinil. To považuji za absolutní absurditu! Vždyť ani nevím, co jsem provedl špatného. A nemohu se tedy ani hájit,“ zdůraznil.

Kritika neminula ani nového předsedu svazu a bývalého trenéra reprezentace Aloise Hadamczika, který ještě v červnu tvrdil, že by hráče podobným opatřením neomezoval.

Na zasedání výkonného výboru dle slov nového mluvčího svazu Miroslava Augustina nechyběl a hlasování ohledně hráčů KHL bylo jednomyslné.

„Ano vím, že výkonný výbor má 11 členů a předseda má pouze jeden hlas. Ale je třeba říct, že toto předsedovo červnové prohlášení jasně hráčům vyslalo signál, že mohou odcházet do KHL a nemusí se obávat, že by nemohli reprezentovat,“ připomněl Hašek.

Starty za národní tým by se prozatím neměly týkat útočníků Dmitrije Jaškina (Petrohrad) a Rudolfa Červeného (Vladivostok). Na dvojici obránců Libora Šuláka (Vladivostok) s Michalem Jordánem (Chabarovsk) se opatření nevztahuje.

V Rusku měli totiž platnou smlouvu ještě před 24. únorem, kdy vypukla invaze na Ukrajinu.