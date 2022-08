Jak Hadamczik otočil. Ani on nehlasoval proti zákazu pro hokejisty z Ruska

„Rozhodnutí výkonného výboru ČSLH ohledně hráčů působících v KHL bylo jednomyslné. Prezident svazu Alois Hadamczik při hlasování nechyběl,“ uvedl Augustin v pátek dopoledne. Výkonný výbor o tom rozhodl ve čtvrtek.

V minulých měsících přitom Hadamczik, který na pozici prezidenta vystřídal Tomáše Krále, mluvil jinak.

„Řeknu to na rovinu, já bych to nedělal,“ uvedl například pro sport.cz.„Potřebujeme každého dobrého hráče, a jestli jde dotyčný radši za penězi, a jde tam rád, je to jeho věc. Když bude mít patřičnou výkonnost, aby ho trenér reprezentace mohl nominovat, vůbec nic proti tomu nemám.“

Také dodal, že vyloučení Ruska z mistrovství světa je „sice morálně správně, na druhou stránku tím šampionát utrpěl“.

V červnu poté, co český útočník Rudolf Červený podepsal smlouvu s ruským Admiralem Vladivostok, Hadamczik řekl pro CNN Prima News: „Já bych ho v tom nijak neodsuzoval. Jsou na to různé názory, ale já bych tak tvrdý nebyl. Máme 11členný výkonný výbor. Ten, když zasedne, tak se o tom bude bavit. Můj názor je, že bych toho kluka neomezoval. Je to sport, sportovci tu válku nezačali.“

Když výkonný výbor hlasoval, Hadamczik nakonec proti nebyl.

Mluvčí Augustin zároveň potvrdil, že zákaz pozvání do reprezentace se momentálně oficiálně týká „pouze“ Červeného a kapitána Petrohradu Dmitrije Jaškina.

V KHL působí ještě obránci Michal Jordán a Libor Šulák, ti teoreticky pozvánku dostat mohou, neboť Jordán pokračuje v dříve uzavřené smlouvě a Šulák kontrakt podepsal v lednu ještě před invazí.