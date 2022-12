Zbláznili se? Rusové padli s Běloruskem a kouč vykládal: Olympijská prověrka

Těšili se na první (hokejovou) mezinárodní konfrontaci od únorových olympijských her, místo toho si Rusové utrhli ostudu. Na tradiční předvánoční Channel One Cup si do Moskvy pozvali Kazachstán a Bělorusko, jenže ani tak turnaj nevyhráli. „Fiasko,“ hlásá tamní tisk.