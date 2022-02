Ovečkin k dění na Ukrajině: Putin je můj prezident, ale válka musí skončit

Rodák z Moskvy prožívá fantastickou sezonu. S bilancí jedenatřiceti branek a dvaatřiceti asistencí drží v tabulce produktivity NHL sedmé místo.

Na ledě exceluje a v historické tabulce střelců dohání Jaromíra Jágra, k jehož překonání mu schází už jen čtyři trefy.

Hokej ale teď musí stranou.

„Jde o složitou situaci. V Rusku mám rodinu, je to děsivé. Ale můžeme jen doufat, že všechno brzy skončí a bude to v pořádku,“ prohlásil šestatřicetiletý útočník.

Právě jeho nejbližší jsou s pravděpodobně důvodem, proč se Ovečkin k celé situaci vyjádřil až nyní. V Rusku má manželku, děti i oba rodiče.

Novináři chtěli znát jeho stanovisko už před zápasem s New York Rangers (1:4), který se hrál v noci na pátek, ale zástupci Capitals jejich žádost odmítli.

Rodák z Moskvy byl zámořským médiím k dispozici až po přesunu do Philadelphie, kde Washington čeká v sobotu od 18:30 SEČ další utkání.

„Nezáleží na tom, jestli válčí Rusko, Ukrajina nebo jakákoliv jiná země. Musíme žít v míru, válka musí skončit,“ prohlásil opakovaně.

Nevyhnul se ani otázce ohledně podpory Putina, jemuž v minulosti hned několikrát projevil sympatie.

„Je to můj prezident. Ale nejsem politik. Jsem sportovec a to, co se děje, nemám pod kontrolou. Jde o těžkou situaci pro všechny.“

Z řad ruských sportovců vyjádřili nesouhlas s událostmi na Ukrajině i tenisté Daniil Medveděv a Andrej Rubljov nebo fotbalový reprezentant Fjodor Smolov.