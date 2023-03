Neutrální, bez symbolů. MOV vrací ruské a běloruské sportovce do soutěží

Dopady války na sportovce Ruska a Běloruska Únor 2022 - V reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu vyzval Mezinárodní olympijský výbor (MOV) všechny sportovní organizace, aby přeložily či zrušily akce plánované do Ruska a Běloruska. Sportovci nejprve měli mít právo startovat, ale bez své vlajky a ostatních státních symbolů. Čtyři dny po vpádu MOV přitvrdil a vyzval federace, aby Rusy a Bělorusy úplně vyloučily. Z mezinárodních soutěží byli postupně vyřazeni například atleti, biatlonisté, lyžaři, kanoisté, házenkáři, veslaři či bruslaři. Jako jednotlivci a s neutrálním statusem mohli závodit cyklisté a hrát tenisté. Účast ruských hokejistů v lize nijak neomezila NHL. Duben 2022 - Organizátoři Wimbledonu vyloučili Rusy a Bělorusy z londýnského grandslamu i britských turnajů před Wimbledonem. ATP a WTA kvůli tomu za Wimbledon neudělily body do světového žebříčku, britská tenisová asociace později dostala od ATP pokutu milion dolarů (asi 23 milionů korun). Arbitráž světové sáňkařské federace FIL vyhověla kvůli vlastním stanovám stížnosti ruského svazu a zrušila rozhodnutí o suspendaci jeho sportovců, trenérů a funkcionářů ze závodů. Rusko tak poprvé na soudním poli uspělo s odvoláním proti vyloučení svých sportovců. FIL ale v červnu zařadila do stanov „nouzový paragraf“, na jehož základě Rusy znovu vyloučila. Září 2022 - MOV začal jednat o možném návratu ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží. Říjen 2022 - Mezinárodní boxerská asociace IBA s okamžitou platností zrušila zákaz startu ruských a běloruských reprezentantů na svých akcích a umožnila jim vystupovat pod jejich vlajkou. IBA řídí Rus Umar Kremljov, který je považován za přítele ruského prezidenta Vladimira Putina. Největším sponzorem IBA je ruská energetická společnost Gazprom. Kvůli tomuto rozhodnutí se řada zemí včetně Česka rozhodla bojkotovat světové šampionáty. Prosinec 2022 - Prezident MOV Thomas Bach vyzval k otevřené diskuzi o návratu ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží. Zároveň uvedl, že sankce uvalené na spojenecké země po únorovém vpádu ruských vojsk na Ukrajinu mají zůstat v platnosti. Na summitu v Lausanne navrhla organizace OCA, zastřešující národní olympijské výbory Asie, že by sportovci Ruska a Běloruska mohli startovat na soutěžích, které pořádá. Únor 2023 - Proti záměru MOV dostat na olympijské hry 2024 v Paříži sportovce z Ruska a Běloruska se v Evropě i v dalších zemích zvedla velká vlna nevole. Na zamítavém postoji se shodli také zástupci Českého olympijského výboru, České unie sportu, ministerstva zahraničí i Národní sportovní agentury. Bojkot her ale společně odmítli. Březen 2023 - Dnes MOV doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. Ve všech sportech by měly být respektovány jasně dané podmínky pro neutralitu. Návrat by se neměl týkat sportovců, kteří jsou příslušníky armády nebo domácích bezpečnostních složek, ani aktivních podporovatelů války na Ukrajině. Striktně by se měla při mezinárodních soutěžích v případě sportovců z těchto zemí dodržovat absence národních symbolů, hymny a národních barev. MOV zatím nerozhodl, zda povolí účast sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách 2024 v Paříži a zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo.