Jak hokejová KHL ztrácí lesk. Rusové viní všechny, jen ne sebe

O příčině padající úrovně se v tamních médiích nemluví. Zmínky o vál... pardon, speciální vojenské operaci, byste v souvislosti s hokejem hledali marně. Tu a tam se objeví pojem „aktuální globální situace“, víc nic.

Jen abyste tušili, kde se momentálně sezona KHL nachází. Pomalu finišuje druhé kolo play off, ambiciózní kluby jako Dynamo Moskva, Jekatěrinburg nebo Ufa už mají dovolenou, zato chudí příbuzní z Nižného Novgorodu nebo Vladivostoku statečně vzdorují movitým protivníkům.

Právě Torpedo a Admiral s Liborem Šulákem a Rudolfem Červeným jsou největšími příběhy probíhajícího ročníku. S rozpočty nízkými, že se sotva udrží nad podlahou platového stropu, se bez hvězd herně vyrovnávají i těm nejlepším.

Ale že by se snad v Rusku jejich kozácké jízdy oslavovaly?

„Vzhlížet k outsiderům a přát jim není o sportovním duchu, to je přímo systémová degradace,“ čertí se novinář Jegor Torišnij z ruského sportovního serveru Čempionat.

Rusové se jednoduše bojí, že úspěch chudších klubů může ostatním ukázat, že hokej se dá celkem slušně hrát i za skromnějších podmínek.

„Dostali bychom se do začarované degradační spirály. Méně peněz znamená méně hvězd. Menší zájem ze strany sponzorů. Méně diváků na tribunách,“ líčí Torišnij.

Kanaďan Ethan Werek (vlevo) v dresu pekingského Kunlunu během zápasu KHL.

Ve zmíněné začarované spirále se ruský hokej ovšem ocitl už v momentu, kdy mocichtivý prezident Vladimir Putin vyslal svá vojska za ukrajinské hranice.

KHL rázem přestala být pro zbytek Evropy zajímavá. Cizinci až na výjimky zmizeli, což se na kvalitě soutěže muselo zákonitě podepsat.

Rozpočet snížily třeba nejznámější moskevské kluby: CSKA kvůli výdajům na armádu a Dynamo vinou jedné zpackané sezony za druhou. Ostatně hůře řízený klub byste v hokejovém světě pohledali.

„A podívejte na Jekatěrinburg. Čtyři roky po sobě cpe do kádru obrovské peníze, hráči berou nehorázné částky. Zároveň dělá vedení nelogické kroky, takže veškeré investice se mění v popel,“ podotýká Alexej Ševčenko, reportér Sport Expressu.

KHL, ilustrační snímek

„A třeba Stéphane Da Costa má v Avtomobilistu ohromný plat, jenže nikdy nic nevyhrál! Každoročně klopýtá s týmy, které má vést za Gagarinovým pohárem,“ tepe Ševčenkův kolega Michajl Skryl do známého francouzského centra, jenž si ročně přijde na 75 milionů rublů, tedy lehce přes 20 milionů korun.

Reakce sportu na válku na Ukrajině

V ruské Státní dumě se možné snížení dotací do sportu řeší každou chvíli, hokej bývá obvykle na řadě jako první. Vedení KHL je jistě rádo, že Nižnij Novgorod narazil ve druhém kole na Petrohrad a Vladivostok na Kazaň, tedy těžké váhy. Finále Torpedo vs. Admiral by zřejmě jen tak někdo nerozdýchal.

„Náš hokej nabírá trend chudoby,“ hlásají doslovně titulky ruských sportovních médií.

„Zápasy mezi šedými týmy nebude nikdo sledovat. Liga se má starat o to, aby se mužstva druhé kategorie dotahovala na ty nejlepší. Ne aby to bylo naopak,“ láteří Torišnij.

Jen v samotném hokeji ale asi problém netkví...