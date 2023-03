Britská vláda vyzvala olympijské sponzory, aby zatlačili na MOV ohledně Rusů

„Víme, že sport a politika jsou v Rusku a Bělorusku silně propojeny, a jsme rozhodnuti, že ruskému a běloruskému režimu nesmí být umožněno využívat sport pro propagandistické účely,“ napsala podle agentury AP britská ministryně kultury Lucy Frazerová 13 největším olympijským sponzorům včetně společností Airbnb, Visa nebo Samsung.

Británie byla jednou z 35 zemí, mezi něž patřilo i Česko, které v únoru podepsaly prohlášení kritizující plán MOV umožnit ruským a běloruským sportovcům vrátit se s neutrální vlajkou do soutěží před kvalifikačními akcemi pro OH 2024 v Paříži. Tyto země jsou skeptické ohledně deklarovaného neutrálního statusu a tvrdí, že by sportovci Ruska a Běloruska měli zůstat vyloučeni, dokud nebudou tyto jejich obavy rozptýleny. Zvlášť se to týká sportovců s vazbami na ruský stát či armádu.

Reakce sportu na válku na Ukrajině

„Dokud nebudou vyřešeny naše obavy a nebudou známy konkrétní detaily modelu této ‚neutrality‘, nebudeme souhlasit s tím, aby se ruští a běloruští sportovci vrátili do soutěží. Přivítáme vaše názory coby olympijských partnerů a žádáme vás, abyste se k nám připojili při tlaku na MOV, aby reagoval na naše znepokojení,“ napsala britská ministryně Frazerová.

Zveřejnění dopisu přišlo krátce poté, co o návratu sportovců obou zemí do soutěží rozhodla na pátečním mimořádném kongresu šermířská federace FIE. Ruští a běloruští sportovci se mohou účastnit soutěží mimo jiné v boxu, judu a na individuální bázi i tenisu.

Český olympijský výbor inicioval vnik nezávislé expertní skupiny, která má najít právní argumenty pro neúčast Rusů a Bělorusů na OH v Paříži. Je složená ze šesti odborníků na sportovní a olympijskou problematiku, mezinárodní a olympijské právo a diplomatické vztahy. Její členové už spolu komunikují, první osobní společné jednání by se mělo uskutečnit ještě tento měsíc.