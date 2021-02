Číhal jako buldok, pak dal první gól. Šťastný puk dám tátovi, slíbil Smejkal

Potom rozhodil rukama, zaťal pěsti a šel se o radost podělit za spoluhráči, kteří pro něj šťastný puk ukořistili jako cennou relikvii do sbírky.

Bylo znát, že jste si oddechl a z gólu měl nespoutanou radost.

Přesně to, co se v té situaci odehrálo, jsme skoro celý týden nacvičovali. Teď bezprostředně po zápase jsem za to moc rád. Malinká kaňka je to, že jsme tenhle gól nepodpořili vítězstvím.

Po první třetině jste říkal, že puk vám schovali. Kam přijde?

Mám ho u sebe. (úsměv) Musím říct, že jsem sběratel podobných relikvií. A když se odehraje tak speciální událost jako dnes, vždycky ty cenné trofeje předávám rodičům za to, co pro mě udělali. Takže se táta může těšit na další puk.



Trenér Pešán mluvil o pečlivém sehrávání přesilovek. Vyšlo všechno jak mělo i ostatním?

Myslím, že jsme je celou dobu hráli perfektně. Vypracovali jsme si během nich hodně příležitostí. Dělali jsme všechno jako na tréninku a nakonec padla i branka. Vycházelo to a jen si přejme, aby to pokračovalo po zbytek turnaje.

Přesilovku pět na tři však tým neproměnil a pravidlo říká, že kdo ji nedá, nemůže vyhrát.

Jenže byla hodně krátká, nějakých 22 vteřin. Kluci se snažili hrát rychle, Michael Špaček tam měl ještě výbornou možnost, ale musím všechny pochválit. Sehráli to velmi dobře.



A co vůbec podle vás chybělo, aby národní mužstvo dotáhlo zápas do vítězného konce?

Utkání bylo hodně vyrovnané. Švédi byli zprvu lepší, my jsme potom přebírali iniciativu a přelili zápas na naši stranu. Prodloužení už bylo padesát na padesát. Potom jsme měli ještě další šance, byli jsme víc na puku a oni nám prostě ujeli a dali gól.



Jak jste vnímal Švédy? Byl to opravdu úplně jiný tým než na Karjala Cupu?

Převedli daleko lepší výkon než ve Finsku. Tam jsme je přehráli a ještě k tomu oni sami neodehráli nejlepší utkání. Tentokrát na nás nastoupili, první polovinu utkání měli navrch, ale potom jsme se zvedli a hlavně ve třetí třetině jsme byli lepším mužstvem.