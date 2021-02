Pešán: Skvělé speciální týmy, výborné tempo. Jen disciplínu zlepšíme

Čeští hokejisté si podle kouče odnesli ze zápasu mnoho pozitiv i navzdory porážce 2:3 v prodloužení. Dokázali v některých pasážích hry přehrávat domácí tým, fungovaly speciálně složené formace na přesilovky i oslabení, první gól v reprezentaci si připsal útočník Jiří Smejkal.



„Speciální týmy na obou stranách rozhodly, což v tak vyrovnaných utkáních bývá. Jsem rád, že se nám podařilo spoustu švédských přesilovek ubránit, bohužel jsme jednu neuhlídali. Na druhou stranu jsme dva góly v nerovnovážném stavu vstřelili, to je pozitivní věc,“ hodnotil duel se Švédskem Filip Pešán.

Kapitán českých hokejistů Michal Birner se probíjí přes Švéda Filipa Hallandera.

Skvělý zápas zahrála především formace s libereckými spoluhráči Radanem Lencem, Michalem Birnerem a třineckým útočníkem Michaelem Špačkem. „I pro mě je lehčí, když spolu můžeme nastupovat, protože spolu hrajeme už dva roky v Liberci a je to znát. Výborně k nám zapadl i Špágr. Řekli jsme si jen pár drobností ke hře vycházejících ze systému. Vytvořili jsme si tam dobré šance a já věřím tomu, že v průběhu turnaje to ještě potvrdíme góly,“ uvedl Lenc.



„Bylo vidět, že jsme pilně trénovali přesilovky i oslabení. Doufám, že nám tak skvěle budou fungovat dál,“ těšilo trenéra.

Pešán byl především spokojený s reakcí mužstva na vývoj utkání i tempem. „Hlavně v první části bylo velmi vysoké a dělalo nám problémy. Bylo jen otázkou času, než si kluci zvyknou, že jsou obrátky vyšší oproti české soutěži. V závěru třetí třetiny sice Švédové měli několik šancí, ale troufnu si říct, že jsme je přehrávali. Beru to jako další pozitivum zápasu,“ soudí.



Chyběla mu jen jedna proměněná početní výhoda, díky níž by reprezentanti namísto jednoho body měli všechny tři. Prodloužení s šancemi na obou stranách nakonec rozhodl jediný únik, v němž vstříc české brance uháněli rovnou dva Švédi a přesně zakončil bek Johansson.

„Prodloužení bylo jen o tom, která střela se jako první ujme. Bohužel se ujala až ta švédská. Během hry tři na tři se takové úniky dějí, šance střídá šanci a my jsme vsadili všechno na to, abychom dali branku,“ míní Pešán.

Lenc byl na ledě i ve chvíli, kdy Johansson zakončoval vítězný brejk, který mu české trio hráčů nabídlo vlastní chybou. „Když vám takhle ujíždí rovnou dva hráči, je to šílený pohled. A jen jsem se modlil, aby to Patrik chytil. Byla to smolná situace,“ líčil pocity.



Český útočník Radan Lenc v souboji se švédským obráncem Niklasem Hanssonem.

Švédský výkon překvapil i Lence, který už proti stejnému soupeři naskočil potřetí během sezony a jako jediný hráč odehrál všechna dosavadní reprezentační utkání. „Po zápase se mě na ně ptal Michal Birner a já musím říct, že to byl zatím jejich nejlepší výběr. Byli dost silní na puku a měli rychlý přechod do útoku,“ popisoval.



Českou hru srážely zvláštní fauly na polovině a nebo v rozích útočného pásma. Zbytečné byly podle kouče i zákroky obránce Davida Němečka, který musel na trestnou lavici hned dvakrát. „Mluvil jsem s ním, je si vědom chyb. Řekl bych, že se toho v dalších zápasech vyvaruje,“ řekl.

Obratem vyzdvihl spolehlivé výkony obránce Filipa Krále a brankáře Bartošáka. Král za národní tým debutoval, do utkání nastoupil od druhé třetiny. „Nehrál tolik minut, ale určitě zasáhne do dalších zápasů více než dnes. Hrál s přehledem a splnil naše očekávání,“ chválil mladého zadáka.

Bartošák ve svém druhém letošním startu proti Švédům nenavázal na předchozí výhru, ale předvedl plno důležitých zákroků a kryl některé vyložené příležitosti, nakonec si připsal 22 zásahů. Jako první brankář si v této sezoně na mezinárodní scéně zachytal podruhé za národní mužstvo.



„Ale směrem k mistrovství světa z toho nechci vyvozovat žádné závěry. Patrik odchytal velmi slušný zápas a jeho jméno figuruje mezi jmény gólmanů pro MS,“ tvrdí kouč.

Český tým zítra absolvuje podvečerní trénink. Svůj druhý zápas na Švédských hrách sehraje v sobotu s Finskem od 12 hodin.