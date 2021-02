Moravčík: Za Hronka jsem víc bránil. Teď si užívá finskou štaci

Od nového roku už si zase dopřává kvalitní zápasy a až se vrátí do klubu, už ví, že ho čeká velké vytížení. „Psychická stránka je teď mnohem snazší a lepší. Zápasy jsou pro nás hokejisty třešínka na dortu, takže jsem rád, že se zase hraje,“ říká Michal Moravčík.

To se vám asi nikdy nestalo, abyste v prosinci jen trénoval.

Nikdy. Ani to, že si jednou za dva týdny letmo vystřelím. Bylo to náročné, potkalo to celou ligu. Zvládli jsme to a teď už nastane období, kdy jde do tuhého. Zbývá nám kolem třiceti zápasů do konce ligy. Program bude strašně našlehaný.

Asistent Straka před Finskem O soupeři:

Jsou to silní hráči na puku, výborně bruslí, umí proměňovat šance. Musíme být silní v osobních soubojích hlavně v našem pásmu a dostávat puky jednoduše z naší třetiny. Musíme si dát si pozor na zbytečné fauly, naše disciplína bude hodně důležitá. Taková mužstva dokážou využít přesilovku. O tempu na mezinárodní úrovni:

Spousta kluků tady byla poprvé, proto si potřebovali trochu zvyknout na jiné tempo než v české lize. Ale výkon jsme stupňovali. Je jen škoda, že jsme v prodloužení dostali ten rozhodující gól. O nasazení do branky:

Gólman zůstává stejný, chytat bude Bartošák. V neděli nastoupí Dominik Hrachovina.

Většina českých hokejistů si život ve Finsku vždycky pochvalovala. Jak jste si tamní prostředí oblíbil vy?

Paráda. Máme hezké prostředí okolo domu. Je tam jezero, park, najdeme tam spoustu možností, kam jet na procházku a výlety. Vůbec se tam nenudíme, je tam krásně a ještě to teď máme zasypané sněhem. A to vypadá ještě líp.

Finská liga je hodně o precizním bruslení i rychlosti. Jak jste si tam zvykl hokejově?

Je to hodně o bruslení. Ve Finsku je hodně mladých kluků do dvaceti let, nemají tolik zkušeností a hraje se hokej nahoru a dolu. V Čechách se hraje víc takticky, v soutěži je spousta zkušenějších hráčů.

V Tampere se vám daří. Jste nejlepší ve statistice plus/mínus, v celé lize jste dokonce šestý.

Nehraju tam třeba přesilovky, ale zase jsem dostal důvěru jako první bek na oslabení. Přijal jsem tu roli a snažím se odvádět co nejlepší práci při bránění výsledků. Vrací se mi to tím, že se v útočném pásmu naskytnou šance, padají z toho góly a to mi dělá radost.



Pojďme zase k reprezentačnímu hokeji. Švédské hry jste začal v obranném páru s Davidem Musilem, vy patříte k ofenzivním bekům. Užil jste si trochu víc svobody v útočení?

Upřímně jsme měli během zápasu se Švédskem dost práce v defenzívě, takže na útok už nebylo tolik času. Odehráli jsme vzadu poměrně spolehlivý zápas a já doufám, že se nám to proti Finsku zase podaří.

Michal Moravčík (vpravo) z českého týmu a Jonatan Berggren ze Švédska.

A jaká to byla změna oproti předchozímu turnaji, kdy jste si zahrál s Filipem Hronkem?

Hrál jsem tentokrát vpravo namísto vlevo. To byla asi ta největší změna. Navíc jsem měl vedle Filipa trošku jiné povinnost než ve dvojici s Davidem. Po Filipově boku jsem byl laděný hlavně do defenzívy, protože víme, jak dobrý hráč do ofenzivy je. Ani ve čtvrtek jsem se útočení nezříkal, ale vždycky chci spíš zakládat na pevné obraně a útočná fáze potom přijde sama.

Poslední čtyři roky jste pevnou součástí reprezentace. Je příjemné, když před každou akcí Euro Hockey Tour zazvoní telefon s pozvánkou od národního týmu?

To je vždycky příjemné, to si nemusíme nic nalhávat.

A cítíte se součástí kostry mužstva tak, jako to bývalo v minulosti třeba u Michala Kempného?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Musíme brát v potaz, že máme spoustu dobrých beků v KHL i naší lize. Tentokrát na mě zase padla nominace a já si toho vážím. Vždycky chci potom splatit důvěru.