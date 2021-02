Góly v extralize, v nároďáku půst. Hladový vlk Stránský: Příště ho tam fouknu

Klubová a reprezentační pohoda je v jeho případě úplně něco jiného. Zatímco za Třinec přesně pálí, v národním týmu si za 16 zápasů připsal jen dva góly. Přesto, že se prosazuje do velkých šancí. „Mrzí to dost, ale hlavu nevěším,“ přiznává.

Když se ještě vrátíte k utkání proti Švédsku, rozhodly zápasy šance v posledních minutách?

Určitě, byly na obou stranách a dle mého jsme jich měli i víc. Prodloužení bylo klasické nedáš, dostaneš. Tak už to bývá, a proto jsme nevyhráli.

Jak moc byl domácí tým nebezpečný?

Nevím, jestli takoví úplně byli, ale v první třetině jsme nezahráli ideálně. Trochu nás zaskočili pohybem i klidem při rozehrávce. Od druhé třetiny jsme tempo srovnali. Neřekl bych, že nás něčím překvapili, ale měli jsme malinko zbrklejší start.

Jako nejlepší střelec extraligy byste měl dávat góly. Mrzelo vás, že nepadly vypracované šance? Několikrát jste se pokusil Fastha překvapit.

Rozhodně mě to mrzí, protože jsem tam měl dost šancí a chtěl jsem gól dát. Nesmím věšet hlavu a v dalším zápase ho tam fouknu.

Trenér i spoluhráči byli nadšení z přesilovek. Máte radost, že se osvědčil pečlivý dril ve speciálních týmech?

V zápase nám jejich sehrávání přišlo lepší než v tréninku, protože tam kluci z formace na oslabení lítali jako blázni. Švédi nám dali trošku víc prostoru a jsme rádi, že jsme se dvakrát prosadili. Kromě toho jsme si v nich vypracovali i další velké příležitosti. Přesilovky byly super, a když nám půjdou tímto stylem dál, budeme jen rádi.

Při hře pěti proti třem přišla gólová šance, vy už jste zvedal ruce nad hlavu...

...i já jsem si totiž myslel, že je to gól. Snažil jsem se mít hokejku pořád na ledě, aby mě nepřekvapil jejich obránce zezadu a abych jen puk zametl do brány. Připadalo mi, že ta střela jde mezi nohy, ale nějak to chytil. To byla velká škoda. A hned na to nám dali Švédi gól. Prostě jsme udělali chybu, ale ještě jsme se dostali zpátky do zápasu.

Brankář Fasth proti vám vytahoval výborné zákroky, navíc ho čtyřikrát zachránila tyčka. To muselo být k vzteku, že?

Opravdu měl ten den štěstí a k nám se nepřiklonilo. Věřím, že jsme si to vybrali a další zápas bude na naší straně. Každopádně je potřeba říct, že Fasth i Patrik Bartošák chytali skvěle. Jen Švédi byli šťastnější.

Finsko - Česko hraje se v sobotu od 12 hodin

Je potřeba na Finy vůbec něco měnit?

Neměli jsme ještě důkladnou přípravu na dalšího soupeře, ale nejspíš nebude potřeba dělat zásahy. Rozhodně si ještě sedneme k videu a probereme si, jakým stylem hrajou. Už teď se dá říct, že když nastoupíme stejným způsobem jako od druhé třetiny proti Švédům, měli bychom být ten tým, co bude víc na puku, tlačí se do brány a chce hrát.

Kvůli reprezentaci jste promeškal souboj o první místo v extralize mezi Třincem a Spartou a hodně se diskutovalo, jestli je to tak správně. Pomohlo vám, že hráči vybraní z extraligy nemuseli hrát ještě úterní kolo a mohli jste zregenerovat?

Dobře jsme potrénovali a já se cítím moc dobře. Mám vedle sebe dobré kluky. S Ondrou Romanem nám to jde, Kuba Flek na ledě létá. Takže nám spolupráce sedla. Ušetřené síly pomohly. Máme teď dost nabitý program a vždycky je lepší, když si na chvilku odpočinete od zápasového tempa. Proto jsme se už v neděli večer připojili k reprezentaci a každý ocenil, že ještě v pondělí jsme měli volno. Teď už zase jedeme naplno.