ONLINE: Švédsko - Česko 0:1, Smejkal skóruje v přesilovce

Český národní tým jde do turnaje také s navrátilcem Michalem Birnerem. Zkušený 34letý hokejista vede mužstvo na akci ve Švédsku jako kapitán. Naopak v kádru kouče Filipa Pešána je jako úplný novic brněnský obránce Filip Král draftovaný Torontem.



Do branky se vrací Patrik Bartošák znovu reprezentující vlast po vyřešení svých osobních problémů. Trenéři mu dali důvěru už na finském Karjala Cupu začátkem listopadu. Tehdy sám tvrdil, že by se v nominaci neocitl, pokud by se v Evropě nešířila koronavirová pandemie. K dispozici byl především proto, že v současnosti chytá v tamní soutěži za Lahti. Nyní si místo vysloužil výbornými výkony i statistikami. Ve finské lize mu totiž patří třetí místo mezi brankáři.

Znovu se představí proti Švédsku, které při své obnovené premiéře v národním dresu na turnaji ve Finsku dokázal porazit (3:1).



Českému týmu patřilo před startem Švédských her se ziskem devíti bodů ze šesti zápasů druhé místo v tabulce Euro Hockey Tour. Na vedoucí Rusko ztrácí sedm bodů. Švédsko je s pěti body aktuálně poslední.