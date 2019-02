Kouč Říha nominoval Koblížka. Do reprezentace se vrací Jan Kovář

Koblížek je odchovancem Komety Brno, který už několik let působí ve Finsku, kde momentálně hraje Kärpät Oulu. V šestadvacetičlenné nominaci se potká i s Janem Kovářem, navrátilcem, který za reprezentaci nastoupil naposledy loni v únoru na olympiádě.

Kovář bude nejspíš nastupovat v útoku s plzeňským parťákem Milanem Gulašem, jehož z prosincového Channel One Cupu vyřadilo zranění.

Nominace na Švédské hry Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Třinec; 4). Obránci: Ondřej Němec (126 zápasů/13 branek), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 4/0), Milan Doudera (Třinec; 38/1), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2). Útočníci: Michal Birner (63/9), Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/2), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/2), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 62/13). Náhradníci - brankáři: Roman Will (Liberec), Lukáš Dostál (Kometa Brno); obránci: Jakub Galvas (Olomouc), Jan Košťálek (Sparta Praha), David Musil (Třinec); útočníci: Ondřej Beránek, Jakub Flek (oba Karlovy Vary), Rudolf Červený (Slovan Bratislava/KHL), Lukáš Rousek (Sparta).

Zkušenou osu mužstva vyztuží nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil, který se z minulé nominace omluvil a naposledy na mezinárodním scéně nastoupil v listopadu 2016. Stejně jako jiný útočník Tomáš Filippi. V národním týmu se objevují i další třicátníci: Martin Zaťovič, Ondřej Němec či Michal Birner.



„Jdeme pořád tou cestou jako na začátku. Skládáme širší tým, chceme vytvořit základ alespoň pro evropskou Tour, ale i pro mistrovství světa, kde nás však posílí hráči z NHL,“ pravil Říha, jemuž přivezl z inspekční cesty pozitivní zprávy asistent Robert Reichel s generálním manažerem Petrem Nedvědem.



Toho potěšil přístup všem hráčů, kteří projevili zájem reprezentovat. Včetně Davidů Pastrňáka s Krejčím, byť jejich Boston s velkou pravděpodobností postoupí do play off. „Budeme muset čekat, ale chtějí jet na šampionát. To se týká i kluků z ambiciózního Washingtonu. Tedy Jakuba Vrány, Dmitrije Jaškina a Michala Kempného. Stát se může cokoli,“ říká Nedvěd.

Mnohem realističtěji vypadá situace ve Philadelphii, která má do vyřazovací části daleko. Jakub Voráček i Radko Gudas na mistrovství světa jet chtějí. Stejně jako Filip Chytil z New Yorku Rangers a další: Tomáš Nosek, Ondřej Palát, Michael Frolík, Filip Chlapík, Dominik Simon, Libor Šulák, David Sklenička, Michal Moravčík, Andrej Šustr či Lukáš Sedlák.

„Zájem mají i gólmani Rittich, Francouz,“ doplnil Nedvěd. Branku měl na Švédských hrách původně hájit Jakub Kovář, jenž však zranil, a tak Říha nominoval trojici Bartošák, Hrubec, Will, kterou doplní náhradník Lukáš Dostál. „Přesvědčil nás na juniorském šampionátu. Chceme vidět, jestli má perspektivu,“ dodal trenér.

Program Čtvrtek 7. února:

17:30 Rusko - Finsko (Jaroslavl), 19:00 Švédsko - ČR (Stockholm). Sobota 9. února: 12:00 ČR - Finsko, 15:30 Švédsko - Rusko. Neděle 10. února: 12:00 ČR - Rusko, 15:30 Švédsko - Finsko.

Švédské hry se hrají ve Stockholmu od 7. do 10. února. Český tým se na nich utká tradičně s Finskem, domácím výběrem a Ruskem.



Národní tým selhal na obou dosavadních turnajích Euro Hockey Tour: poslední skončil na Karjale ve Finsku i na Channel One Cupu v Moskvě.

V aktuální nominaci převládají hokejisté z extraligy (je jich 15), dále je na soupisce pět borců z KHL, tři z Finska, dva ze Švédska a jeden ze Švýcarska. Reprezentace se poprvé sejde 4. února v Holešovicích.